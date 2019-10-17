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    Новий закон щодо ЗСУ: українська армія за стандартами НАТО і без прапорщиків

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    Новий закон щодо ЗСУ: українська армія за стандартами НАТО і без прапорщиків

    Законопроєкт вводить натівські звання для сержантського, старшинського складу і солдатів

    Як відомо, сьогодні Верховна Рада прийняла в другому читанні і загалом законопроєкт №0906, який спрямований на запровадження нових військових звань сержантського і старшинського складу Збройних сил України. За проголосували 278 народних депутатів

    «Підготовка і професіоналізація Збройних сил України має критичне значення для успіху всієї військової реформи. Основною передумовою побудови оновленого національного війська за євроатлантичним зразком є створення дієвого професійного сержантського корпусу та набуття ЗСУ взаємосумісності зі збройними силами країн-членів НАТО. З метою реалізації Концепції розвитку професійного сержантського і старшинського складу ЗСУ існує потреба внесення змін до законодавчих актів України стосовно військових статутів ЗСУ та військових звань військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу ЗСУ», – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

    Так, зараз існують такі військові звання рядового, сержантського і старшинського складу: рядовий; старший солдат; молодший сержант; сержант; старший сержант; старшина; прапорщик; старший прапорщик.

    Ухваленим законопроектом цей ряд змінюється на такий: рекрут; солдат; старший солдат; молодший сержант; сержант; старший сержант; перший сержант; штаб-сержант; майстер-сержант; старший майстер-сержант; головний майстер-сержант.

    Також будуть змінені і корабельні звання. Мічманів більше не буде, але з’являться: штаб-старшина, майстер-старшина, старший майстер-старшина і головний майстер-старшина.

    Крім того, передбачається поділ сержантського і старшинського складу на молодший і старший склад.

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    У документі врегульовані повноваження начальника медичної служби бригади та медичної служби полку та інших медичних працівників.

    Головний сержант бригади в мирний і воєнний час відповідає за надання командиру бригади інформації і пропозицій з питань проходження військової служби.

     

    Верховна Рада ЗСУ НАТО армія закон
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