Новий закон щодо ЗСУ: українська армія за стандартами НАТО і без прапорщиків графіка



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Законопроєкт вводить натівські звання для сержантського, старшинського складу і солдатів

Як відомо, сьогодні Верховна Рада прийняла в другому читанні і загалом законопроєкт №0906, який спрямований на запровадження нових військових звань сержантського і старшинського складу Збройних сил України. За проголосували 278 народних депутатів

«Підготовка і професіоналізація Збройних сил України має критичне значення для успіху всієї військової реформи. Основною передумовою побудови оновленого національного війська за євроатлантичним зразком є створення дієвого професійного сержантського корпусу та набуття ЗСУ взаємосумісності зі збройними силами країн-членів НАТО. З метою реалізації Концепції розвитку професійного сержантського і старшинського складу ЗСУ існує потреба внесення змін до законодавчих актів України стосовно військових статутів ЗСУ та військових звань військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу ЗСУ», – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Так, зараз існують такі військові звання рядового, сержантського і старшинського складу: рядовий; старший солдат; молодший сержант; сержант; старший сержант; старшина; прапорщик; старший прапорщик.

Ухваленим законопроектом цей ряд змінюється на такий: рекрут; солдат; старший солдат; молодший сержант; сержант; старший сержант; перший сержант; штаб-сержант; майстер-сержант; старший майстер-сержант; головний майстер-сержант.

Також будуть змінені і корабельні звання. Мічманів більше не буде, але з’являться: штаб-старшина, майстер-старшина, старший майстер-старшина і головний майстер-старшина.

Крім того, передбачається поділ сержантського і старшинського складу на молодший і старший склад.

У документі врегульовані повноваження начальника медичної служби бригади та медичної служби полку та інших медичних працівників.

Головний сержант бригади в мирний і воєнний час відповідає за надання командиру бригади інформації і пропозицій з питань проходження військової служби.