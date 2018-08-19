Ну і пики у танцюристів: українці висміяли танець Путіна на весіллі в Австрії



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Українці висміяли танець Путіна на весіллі в Австрії

У мережі почали публікувати жорсткі фотожаби на танець Путіна на весіллі у глави австрійського МЗС

Фото з весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсель і бізнесмена Вольфганга Майлінгера 18 серпня, на якому наречена танцює з президентом Росії Володимиром Путіним, викликало глузування.

«Кремлівський лісовик і віденська баба-яга», «Весь світ потішається над цим чмо, а йому по барабану», «Якщо додати саундтрек з кримінального чтива - сценка буде взагалі супер», «У неї гроші пуйла зберігаються ?» знайомі напевно давно по секті сатани», «Австріяки виростили одного фюрера і запрошують на весілля іншого»,« Росія котиться в дупу, а її лідер танцює», - пишуть коментатори.

Фото прокоментував у своєму Telegram заступник глави Агентства моделювання ситуація Олексій Голобуцький.

«Ну і пики у танцюристів!.. Так відразу і не скажеш, хто з них противніше!», — написав він.

Голобуцький також зазначив, що президент РФ прибув на свято з козачим хором.

«Путін відзначився… притарабанив, правда, не циган з ведмедем, а козачий хор, відразу укомплектований квітами. Потанцював — здається, це була наречена, хоча, може, і наречений», — зазначив він.

Після критики і глузувань у мережі почали публікувати жорсткі фотожаби на танець Путіна на весіллі у глави австрійського МЗС.

Нагадаємо, 53-річна міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль вийшла заміж за 65-річного бізнесмена Вольфганга Майлінгера. Весілля було б малопримітним, якби за тиждень до нього раптом не з'ясувалося, що на ньому буде присутній президент Росії Володимир Путін.

Кнайсль займає пост глави австрійського МЗС з зими. Вона не раз висловлювалася на користь діалогу між Європою і Росією.

Весілля пройшло в селі Гамільц на півдні Австрії. Серед гостей було багато членів австрійського уряду. На фото також потрапив глава ОПЕК Мохаммед Баркіндо і члени австрійських правих партій.

Путін привітав молодят і станцював з нареченою.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, урочистості змушені були почати трохи пізніше запланованого, оскільки Путін запізнився.