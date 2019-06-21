Няню, яка знущалася над дівчинкою з ДЦП, засудили до трьох років тюрми



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Няня вимагала від безпорадної дитини виконувати команди, штовхала дівчинку та навіть кидала на підлогу

Вироком Дзержинського районного суду м. Харкова 48-річну жінку визнано винною в катуванні дитини з інвалідністю (ч. 1 ст. 127 КК України). Прокуратура довела в суді, що засуджена, яка працювала нянею, систематично знущалася з неповнолітньої дівчинки з ДЦП.

Про це 21 червня повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Зазначається, що суд призначив жінці покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. До набрання вироком чинності засудженій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«В ході судового розгляду ми встановили всі жахливі подробиці трагедії, що відбувалися з дитиною. Лише протягом трьох днів березня 2018 року жінка наносила дівчинці численні удари по різних частинах тіла, з них не менше 30 – в обличчя. Вона вимагала від безпорадної дитини виконувати команди, примушувала пити воду, при цьому затискала їй пальцями ніс, штовхала та навіть кидала на підлогу», - розповіла процесуальний керівник у провадженні Наталія Клочко.

Прокурор також зауважила, що катування були зафіксовані відеореєстратором, який встановила в квартирі мати потерпілої дитини.

«Проведена експертиза не виявила на відео жодних ознак монтажу. Окрім того, нанесення тілесних ушкоджень дівчинці так само підтвердили експерти. Разом з тим, під час судового слідства обвинувачена відмовлялася свідчити, намагалася перекласти відповідальність на матір дитини та не висловлювала каяття», - заявили в прокуратурі.

Нагадаємо, у березні 2018 року до правоохоронних органів звернулася мама 14-річної дівчинки-інваліда дитинства з ДЦП. Вона поскаржилася, що няня дівчинки виховує її дитину побоями. Жінка надала також відеозапис, який підтверджує її слова. Мати дитини розповіла, що виявила на тілі доньки синці та чисельні ушкодження. Після цього встановила у квартирі відеореєстратор. Камера зафіксувала, як няня била дитину, коли вони залишалися вдвох.