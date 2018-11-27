Об’єднана енергосистема України готова до роботи в умовах воєнного стану



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«Укренерго» у стислі терміни провела необхідні заходи для переходу у відповідний режим роботи

Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» заявляє про повну готовність до роботи в умовах воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Укренерго.

Зазначається, що компанія у стислі терміни здійснила всі необхідні заходи щодо забезпечення надійної роботи Об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України переходу в режим роботи в умовах воєнного стану в Україні.

«ДП «НЕК «Укренерго» як енергокомпанія, що здійснює функції оперативно-технологічного управління Об’єднаною енергосистемою України (ОЕС) та передачі електроенергії магістральними електромережами, офіційно повідомляє про повну готовність до роботи в умовах воєнного стану в Україні», - йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» запевняють, що раніше під час навчальних тренувань працівники компанії отримали усі необхідні знання та навички щодо роботи в умовах надзвичайних ситуацій.

Останні масштабні тренування за участі спостерігачів від РНБОУ, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки відбулися влітку 2018 року. В ньому взяли участь чергові диспетчери Укренерго, регіональних диспетчерських центрів, енергопостачальних компаній, а також начальники змін електростанцій (ПАТ «Укргідроенерго», АЕС та ТЕС).

Наразі ОЕС України працює в штатному режимі.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».