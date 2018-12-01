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    Об'єднані сили показали на відео, як тренуються збивати безпілотники

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    <p>Тренування були проведені на виконання наказу командувача Об'єднаних сил</p> - Об'єднані сили показали на відео, як тренуються збивати безпілотники

    Тренування були проведені на виконання наказу командувача Об'єднаних сил

    Об'єднані сили потренувалися збивати безпілотники

    Об’єднані сили провели тренування зі знищення ворожих безпілотників. Про це інформує прес-центр штаб операції Об’єднаних сил.

    На виконання наказу командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, 30 листопада було перевірено готовність чергових сил та засобів армійської авіації ОС до виконання завдань з виявлення та знищення безпілотних літальних апаратів, сказано у повідомленні.

    Відпрацьовано пошук БПЛА та їх умовне знищення екіпажами ударних гелікоптерів за цілевказівками з землі. Завдання виконано – БПЛА виявлено та «знешкоджено», зазначили у штабі ООС.

    Нагадаємо, американський сенатор-республіканець від штату Вісконсін Рон Джонсон виступив за проведення міжнародних операцій, під час яких групи кораблів пройдуть в Азовське море через Керченську протоку.

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