Об'єднані сили показали на відео, як тренуються збивати безпілотники
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Розсилка
Тренування були проведені на виконання наказу командувача Об'єднаних сил
Об'єднані сили потренувалися збивати безпілотники
Об’єднані сили провели тренування зі знищення ворожих безпілотників. Про це інформує прес-центр штаб операції Об’єднаних сил.
На виконання наказу командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, 30 листопада було перевірено готовність чергових сил та засобів армійської авіації ОС до виконання завдань з виявлення та знищення безпілотних літальних апаратів, сказано у повідомленні.
Відпрацьовано пошук БПЛА та їх умовне знищення екіпажами ударних гелікоптерів за цілевказівками з землі. Завдання виконано – БПЛА виявлено та «знешкоджено», зазначили у штабі ООС.
Нагадаємо, американський сенатор-республіканець від штату Вісконсін Рон Джонсон виступив за проведення міжнародних операцій, під час яких групи кораблів пройдуть в Азовське море через Керченську протоку.