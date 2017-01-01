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    Обмеження на рух вантажівок діють у двох областях – Укравтодор

    Дорожніми організаціями задіяно понад 900 одиниць техніки та понад 1600 працівників
    Станом на ранок у Київській та Черкаській областях України досі діють обмеження на рух великовагового транспорту. Про це у Facebook повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України. «Станом на 08:00 21 грудня 2017 року існують обмеження на рух великовагового транспорту у Київській та Черкаській областях», - йдеться в
    • 21 Грудня, 10:38
    • Розсилка

    Дорожніми організаціями задіяно понад 900 одиниць техніки та понад 1600 працівників

    Станом на ранок у Київській та Черкаській областях України досі діють обмеження на рух великовагового транспорту. Про це у Facebook повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України.

    «Станом на 08:00 21 грудня 2017 року існують обмеження на рух великовагового транспорту у Київській та Черкаській областях», - йдеться в повідомленні.

    На автодорозі М-05 Київ – Одеса, на ділянці Біла Церква – Жашків, з 1:30 21 грудня забезпечено проїзд в двох напрямках, рух транспорту сповільнений, додали у відомстві.

    Зазначено, що для оперативного забезпечення проїзду в Україні дорожніми організаціями задіяно понад 900 одиниць техніки та понад 1600 працівників

    Раніше в ДСНС заявили про відновлення належного руху на дорогах України.

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