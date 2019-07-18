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    Обмін полоненими: у Мінську домовилися про схему 208 на 69

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    <span>Зустріч визволених з полону громадян України, грудень 2017&nbsp;</span> - Обмін полоненими: у Мінську домовилися про схему 208 на 69
    Зустріч визволених з полону громадян України, грудень 2017 

    До цих 208 і 69 відносяться особи «з різною категорією правової очистки», - зазначив Безсмертний

    На переговорах у Мінську сторони домовилися щодо обміну українських полонених на утримуваних в Україні громадян РФ за схемою 208 на 69.

    Про це заявив Роман Безсмертний, представник України у робочій підгрупі з політичних питань у ТКГ.

    «Найважливіше: досягнуто домовленості щодо початку процедури обміну військовополоненими, незаконно утримуваними, засудженими особами у співвідношенні 208 на 69», — заявив він.\

    Він зазначив, що українська сторона вчора була готова почати цю процедуру і запропонувала відповідне число.

    «Це було підтримано навіть представниками з ОРДО і ОРЛО. Але цьому заперечив Кремль, представники Москви. Тому в кінці кінців домовлено проводити процедуру правової чистки», — додав представник України.

    За його словами, до цих 208 і 69 відносяться особи «з різною категорією правової очистки».

    «Десь це буде кілька днів, десь кілька місяців, але ця процедура запущена», — підсумував Безсмертний.

    Нагадаємо, 17 липня Лефортівський суд Москви продовжив арешт на три місяці усім 24 українським морякам.

    суд Роман Безсмертний обмін полоненими
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