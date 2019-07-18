Обмін полоненими: у Мінську домовилися про схему 208 на 69
До цих 208 і 69 відносяться особи «з різною категорією правової очистки», - зазначив Безсмертний
На переговорах у Мінську сторони домовилися щодо обміну українських полонених на утримуваних в Україні громадян РФ за схемою 208 на 69.
Про це заявив Роман Безсмертний, представник України у робочій підгрупі з політичних питань у ТКГ.
«Найважливіше: досягнуто домовленості щодо початку процедури обміну військовополоненими, незаконно утримуваними, засудженими особами у співвідношенні 208 на 69», — заявив він.\
Він зазначив, що українська сторона вчора була готова почати цю процедуру і запропонувала відповідне число.
«Це було підтримано навіть представниками з ОРДО і ОРЛО. Але цьому заперечив Кремль, представники Москви. Тому в кінці кінців домовлено проводити процедуру правової чистки», — додав представник України.
За його словами, до цих 208 і 69 відносяться особи «з різною категорією правової очистки».
«Десь це буде кілька днів, десь кілька місяців, але ця процедура запущена», — підсумував Безсмертний.
Нагадаємо, 17 липня Лефортівський суд Москви продовжив арешт на три місяці усім 24 українським морякам.