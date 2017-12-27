Обмін полоненими: в ОБСЄ закликають дотримуватися «імпульсу» для подальшого прогресу

В ОБСЄ пояснюють, що нинішній прогрес щодо звільнення заручників є результатом роботи Тристоронньої контактної групи

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль і генеральний секретар ОБСЄ Томас Ґремінґер вітають звістку про масштабний обмін затриманими й полоненими на Донбасі і закликають сторони конфлікту дотримуватися цього «імпульсу» для подальшого прогресу в досягненні мирного врегулювання кризи в Україні. Про це йдеться



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Фото: Радіо Свобода Обмін полоненими на Донбасі поблизу Горлівки, 27 грудня 2017 року

В ОБСЄ пояснюють, що нинішній прогрес щодо звільнення заручників є результатом роботи Тристоронньої контактної групи

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль і генеральний секретар ОБСЄ Томас Ґремінґер вітають звістку про масштабний обмін затриманими й полоненими на Донбасі і закликають сторони конфлікту дотримуватися цього «імпульсу» для подальшого прогресу в досягненні мирного врегулювання кризи в Україні.

Про це йдеться у спільній заяві посадовців на сайті ОБСЄ.

«Дозвіл такій значній кількості людей, утримуваних з обох сторін, на поверення додому до Нового року і православного Різдва – дуже втішна подія. Сьогоднішній обмін – це не тільки гуманітарний акт, а й корисний крок у зміцненні довіри. Ми закликаємо сторони продовжувати свої зусилля щодо поліпшення життя людей, безпосередньо уражених конфліктом», – заявив Кнайсль.

Водночас генеральний секретар ОБСЄ Ґремінґер наголосив, що нинішній прогрес є результатом роботи Тристоронньої контактної групи.

«Украй важливо, щоб сторони продовжували працювати з ТКГ з метою досягнення стійкого прогресу в напрямку миру», – додав Ґремінґер.

«Та це всього лише один крок, і багато інших повинні відбутися. Ми закликаємо сторони забезпечити справжнє припинення військових дій у найближчі дні в рамках повного виконання Мінських угод», – йдеться в спільній заяві.

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

Петро Порошенко після звільнення заручників заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак стверджує, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

Вночі 28 грудня звільнені з полону українці прибули в аеропорт «Бориспіль».

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».

Джерело: Радіо Свобода