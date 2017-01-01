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    Обмін полоненими: з’явилися перші фото

    Автобуси з особами зі списку на обмін знаходяться на КПВВ «Майорське»
    У мережі з’явилися перші фото з місця звільнення українських заручників, які незаконно утримувались на окупованій території Донбасу. На КПВВ «Майорське» в автобусах сидять особи, яких передадуть представникам підконтрольних Росії терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР». [READ_MORE] Фото
    • Сьогодні, 13:22
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    Місце обміну полоненими
    Фото: Прямий
    Місце обміну полоненими

    Автобуси з особами зі списку на обмін знаходяться на КПВВ «Майорське»

    У мережі з’явилися перші фото з місця звільнення українських заручників, які незаконно утримувались на окупованій території Донбасу.

    На КПВВ «Майорське» в автобусах сидять особи, яких передадуть представникам підконтрольних Росії терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

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    Фото публікує «Прямий».

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    Обмін полоненими: з’явилися перші фото
    Обмін полоненими: з’явилися перші фото
    Обмін полоненими: з’явилися перші фото
    Обмін полоненими: з’явилися перші фото
    Обмін полоненими: з’явилися перші фото
    Обмін полоненими: з’явилися перші фото

    Як повідомлялося, обмін полоненими відбудеться не раніше 14:00. Також на час процесу обміну заручників у районі КПВВ повністю відімкнуть інтернет. 

    Тим часом колони з українськими заручниками з самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» прибули в Горлівку.

    Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що обмін заручниками за формулою «306 на 74» відбудеться у середу, 27 грудня. Ватажок бойовиків Олександр Захарченко заявив, що обмін планується о 13:00. Передбачається, що Україна передасть бойовикам тих осіб, звільнення яких не суперечить законодавству.

    За словами координатора групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олега Котенко, українська сторона не знає, кого звільнять з полону бойовиків.

    Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити звільнених українців медичною допомогою, а також оперативно доставити їх до власних родин.

    26 грудня Порошенко провів зустріч із рідними заручників, які перебувають у полоні. 

    Ввечері того ж дня на Донбас вилетіла група української влади для обміну полоненими.

    Активісти організували акцію «Зустрінь своїх»: люди самотужки організовуються групами, якими виїжджатимуть до військового аеродрому «Борисполя» ввечері 27 грудня, щоб зустріти звільнених з полону українців.

    Керівництво держави зустрічатиме в аеропорту звільнених з полону.

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    Донбас ДНР ЛНР обмін полоненими заручники Україна
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