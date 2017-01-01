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    Обмін полоненими відбудеться не раніше 14:00 - ЗМІ

    На час процесу обміну полоненими у районі КПВВ «Майорське» повністю відімкнуть інтернет
    Обмін полоненими на контрольному пункті пропуску «Майорське» на лінії розмежування в районі Горлівки в Донецькій області відбудеться не раніше 14:00. Про це повідомляє Громадське. Також на час процесу обміну заручників у районі КПВВ повністю відімкнуть інтернет.  Тим часом колона з українськими заручниками з самопроголошеної
    • Сьогодні, 12:52
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    <p>З &laquo;ЛНР&raquo; в Горлівку прибула колона з українськими військовополоненими&nbsp;</p>
    Фото: Громадське

    З «ЛНР» в Горлівку прибула колона з українськими військовополоненими 

    На час процесу обміну полоненими у районі КПВВ «Майорське» повністю відімкнуть інтернет

    Обмін полоненими на контрольному пункті пропуску «Майорське» на лінії розмежування в районі Горлівки в Донецькій області відбудеться не раніше 14:00. Про це повідомляє Громадське.

    Також на час процесу обміну заручників у районі КПВВ повністю відімкнуть інтернет. 

    Тим часом колона з українськими заручниками з самопроголошеної «ДНР» прибула в Горлівку.

    Сепаратистські ресурси повідомили, що колона з українськими військовополоненими від «ЛНР» також прибула в Горлівку. 

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    Обмін полоненими відбудеться не раніше 14:00 - ЗМІ
    Обмін полоненими відбудеться не раніше 14:00 - ЗМІ
    Обмін полоненими відбудеться не раніше 14:00 - ЗМІ

    Українська сторона також уже направила 306 осіб зі списку на обмін до місця звільнення. 

    Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що обмін заручниками за формулою «306 на 74» відбудеться у середу, 27 грудня. Ватажок бойовиків Олександр Захарченко заявив, що обмін планується о 13:00. Передбачається, що Україна передасть бойовикам тих осіб, звільнення яких не суперечить законодавству.

    За словами координатора групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олега Котенко, українська сторона не знає, кого звільнять з полону бойовиків.

    Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити звільнених українців медичною допомогою, а також оперативно доставити їх до власних родин.

    26 грудня Порошенко провів зустріч із рідними заручників, які перебувають у полоні. 

    Ввечері того ж дня на Донбас вилетіла група української влади для обміну полоненими.

    Активісти організували акцію «Зустрінь своїх»: люди самотужки організовуються групами, якими виїжджатимуть до військового аеродрому «Борисполя» ввечері 27 грудня, щоб зустріти звільнених з полону українців.

    Керівництво держави зустрічатиме в аеропорту звільнених з полону.


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    Донбас ДНР ЛНР обмін полоненими заручники
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