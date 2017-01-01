Обмін полоненими відбудеться не раніше 14:00 - ЗМІ

На час процесу обміну полоненими у районі КПВВ «Майорське» повністю відімкнуть інтернет

Обмін полоненими на контрольному пункті пропуску «Майорське» на лінії розмежування в районі Горлівки в Донецькій області відбудеться не раніше 14:00. Про це повідомляє Громадське. Також на час процесу обміну заручників у районі КПВВ повністю відімкнуть інтернет. Тим часом колона з українськими заручниками з самопроголошеної



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Фото: Громадське З «ЛНР» в Горлівку прибула колона з українськими військовополоненими

На час процесу обміну полоненими у районі КПВВ «Майорське» повністю відімкнуть інтернет

Обмін полоненими на контрольному пункті пропуску «Майорське» на лінії розмежування в районі Горлівки в Донецькій області відбудеться не раніше 14:00. Про це повідомляє Громадське.

Також на час процесу обміну заручників у районі КПВВ повністю відімкнуть інтернет.

Тим часом колона з українськими заручниками з самопроголошеної «ДНР» прибула в Горлівку.

Сепаратистські ресурси повідомили, що колона з українськими військовополоненими від «ЛНР» також прибула в Горлівку.

Українська сторона також уже направила 306 осіб зі списку на обмін до місця звільнення.

Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що обмін заручниками за формулою «306 на 74» відбудеться у середу, 27 грудня. Ватажок бойовиків Олександр Захарченко заявив, що обмін планується о 13:00. Передбачається, що Україна передасть бойовикам тих осіб, звільнення яких не суперечить законодавству.

За словами координатора групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олега Котенко, українська сторона не знає, кого звільнять з полону бойовиків.

Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити звільнених українців медичною допомогою, а також оперативно доставити їх до власних родин.

26 грудня Порошенко провів зустріч із рідними заручників, які перебувають у полоні.

Ввечері того ж дня на Донбас вилетіла група української влади для обміну полоненими.

Активісти організували акцію «Зустрінь своїх»: люди самотужки організовуються групами, якими виїжджатимуть до військового аеродрому «Борисполя» ввечері 27 грудня, щоб зустріти звільнених з полону українців.

Керівництво держави зустрічатиме в аеропорту звільнених з полону.



