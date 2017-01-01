Обмін полоненими відбудеться не раніше 14:00 - ЗМІ
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З «ЛНР» в Горлівку прибула колона з українськими військовополоненими
На час процесу обміну полоненими у районі КПВВ «Майорське» повністю відімкнуть інтернет
Обмін полоненими на контрольному пункті пропуску «Майорське» на лінії розмежування в районі Горлівки в Донецькій області відбудеться не раніше 14:00. Про це повідомляє Громадське.
Також на час процесу обміну заручників у районі КПВВ повністю відімкнуть інтернет.
Тим часом колона з українськими заручниками з самопроголошеної «ДНР» прибула в Горлівку.
Сепаратистські ресурси повідомили, що колона з українськими військовополоненими від «ЛНР» також прибула в Горлівку.
Українська сторона також уже направила 306 осіб зі списку на обмін до місця звільнення.
Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що обмін заручниками за формулою «306 на 74» відбудеться у середу, 27 грудня. Ватажок бойовиків Олександр Захарченко заявив, що обмін планується о 13:00. Передбачається, що Україна передасть бойовикам тих осіб, звільнення яких не суперечить законодавству.
За словами координатора групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олега Котенко, українська сторона не знає, кого звільнять з полону бойовиків.
Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити звільнених українців медичною допомогою, а також оперативно доставити їх до власних родин.
26 грудня Порошенко провів зустріч із рідними заручників, які перебувають у полоні.
Ввечері того ж дня на Донбас вилетіла група української влади для обміну полоненими.
Активісти організували акцію «Зустрінь своїх»: люди самотужки організовуються групами, якими виїжджатимуть до військового аеродрому «Борисполя» ввечері 27 грудня, щоб зустріти звільнених з полону українців.
Керівництво держави зустрічатиме в аеропорту звільнених з полону.