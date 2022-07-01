Секретар РНБО заявив, що на українців чекає дуже складна війна
Данілов заявив про недостатність допомоги для паритету з ворогом
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на сьогодні допомоги все ще недостатньо, щоб Україна мала паритет із окупантами у важкому озброєнні. Про це секретар РНБО написав у Twitter.
Данілов зазначив, що 30 червня відбулося засідання ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили ситуацію по всьому фронту.
«На жаль, допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом у важкому озброєнні. Вдячні усім нашим партнерам і сподіваємось, паритету буде досягнуто. Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде», – йдеться у повідомленні.
Данілов також поінформував про завершення перевірки Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей щодо загрози з боку Білорусі. Найскладнішою серед фронтів є ситуація в Лисичанську, непроста – біля Ізюму.
Секретар РНБО також зауважив, що Росія обстрілює територію України з Каспія, Криму, Білорусі та власної території.
«Ворог підступний і може вразити будь-яке місто нашої країни, не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги–, – закликав Данілов.
На жаль, допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом у важкому озброєнні. Вдячні усім нашим партнерам і сподіваємось, паритету буде досягнуто.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 30, 2022
Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде.
Нагадаємо, Збройні Сили України сьогодні звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.