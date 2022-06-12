Вартість бензину в США. Зафіксовані рекордні цифри

Згідно з урядовими даними, загальні ціни на енергоносії в США у травні зросли майже на 35% вище порівняно з тим самим місяцем у 2021 році

Середня ціна бензину преміум-класу в США вперше за всю історію перевищила $5

У Сполучених Штатах Америки вартість бензину зросла на 62% і досягла рекордної позначки $5 доларів за галон ( 3,8 літри ). Про це повідомляє «Голос Америки».

Американська автомобільна асоціація (ААА) повідомила у суботу, що середня ціна бензину преміум-класу в США вперше за всю історію перевищила $5 за галон ( 3,8 літри ).

Підвищення цін на пальне слідує за неухильним зростанням цін на нафту, які різко впали в перші дні пандемії Covid-19 через падіння попиту, але знову зросли в міру відновлення світової економічної активності.

Ціни на нафту ще більше підскочили після того, як російські війська вторглися в Україну наприкінці лютого, у зв'язку з чим проти Росії – великого виробника нафти – було запроваджено широкомасштабні санкції.

Наразі барель сирої нафти продається в Лондоні та Нью-Йорку за ціною понад $120.

Згідно з урядовими даними, загальні ціни на енергоносії в США у травні зросли майже на 35% вище порівняно з тим самим місяцем у 2021 році. Це сприяло загальному зростанню споживчих цін у США, які у травні підскочили на 8,6% порівняно з тим самим періодом минулого року, що стало рекордним зростанням за останні 40 років.

У міру наближення сезону літніх відпусток американці, багато з яких віддають перевагу великим автомобілям, що споживають багато бензину, можуть очікувати подальшого зростання цін на енергоносії.

Це вплине на споживачів, які вже зіткнулися з підвищенням цін на продукти харчування (зростання на 10,1% у травні), оренду житла, автомобілі та медичні послуги.

Все це ускладнює становище президента Байдена, вважають політологи. Протягом кількох місяців глава Білого дому намагався переконати американців у тому, що його адміністрація робить усе можливе, щоб знизити ціни, не перешкоджаючи відновленню економіки.Тим часом, у Києві виявлено понад три десятки АЗС, що завищували ціни на пальне. Нагадаємо, після більш як місяця тотального дефіциту пального в Україні ситуація дещо змінилося на початку червня. Але ситуація з наявністю пального по країні неоднорідна.