Після оперативної паузи війська РФ готують масштабний наступ – ISW

Російські війська намагаються відновити свої наступальні дії на Донбасі

15 липня російські війська провели кілька наступів на північний захід від Слов'янська, південний схід від Сіверська, вздовж траси Т1302 Бахмут – Лисичанськ, а також на південний схід від Бахмута. Це може свідчити про те, що окупанти виходять з оперативної паузи, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Ці атаки не мали успіху, але вони можуть свідчити, що російські війська намагаються відновити свої наступальні дії на Донбасі. Якщо оперативна пауза дійсно закінчилася, російська РФ, швидше за все, продовжать наступ в найближчі 72 години.

ISW пише, що росіяни можуть чергувати більш короткі паузи з посиленням атак протягом кількох днів, перш ніж перейти до повномасштабної наступальної операції.

Зазначається, що десятиденної оперативної паузи замало, щоб повністю відновити сили для великомасштабних наступальних операцій, та російські військові, схоже, зазнають постійного тиску, щоб відновити та продовжити наступ.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські війська, ймовірно, виходять із оперативної паузи, починаючи наземні наступи на Донбасі

Російські війська продовжували обороняти зайняті позиції на харківському напрямку, щоб не допустити просування українських військ до російського кордону в Харківській області

15 липня російські війська продовжували систематичні обстріли цивільної інфраструктури, об’єкти житлової інфраструктури, рекреаційні заклади та навчальні заклади Миколаєва

Місцева влада Челябінської області 15 липня оголосила про завершення формування добровольчого батальйону

Російська окупаційна влада продовжувала запроваджувати нові заходи контролю на окупованих територіях.

Як повідомлялося, російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро.

О 4 години 16 липня повітряну тривогу оголосили у більшості областей України та столиці.

Під час повітряної тривоги в Одесі пролунав гучний вибух. Також у Миколаєві прогриміли вибухи.