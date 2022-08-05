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Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 5 серпня

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 08:58 glavcom.ua
Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 5 серпня
Ситуація в Луганській області залишається критичною
фото: ДСНС

Вночі ворог здійснив масований обстріл Харківщини

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінничині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Практично зі всіх громад Херсонщини протягом доби надходили повідомлення про бойові дії та вибухи. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Чернігівщина

За минулу добу – сім обстрілів прикордонних громад, із них вночі – один артилерійський обстріл околиць села у Новгород-Сіверському районі. Без жертв та руйнувань. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина

Під ворожий вогонь знову потрапили два райони — Нікопольський та Криворізький.  Місто Нікополь двічі за ніч обстріляли з «Градів», без постраждалих. Пошкоджено до 10 приватних будинків та господарських споруд.

У Мирівську громаду Нікопольського району прилетіла ракета Х-59, є руйнування будинків та газогону. Попередньо, люди не постраждали.

Криворізький район ворог обстріляв з «Ураганів» та ствольної артилерії. Попередньо, без постраждалих.

Запорізька область

Вночі зафіксовано прихід кількох ракет поруч з обласним центром. За попередньою інформацією  жертв немає. Подробиці з'ясовуються.

Вчора ввечері в обласному центрі – низка вибухів, це результат ворожих обстрілів населених пунктів, розташованих поблизу лінії розмежування. Удари були нанесені в напрямок сіл  Новоолександрівської громади Запорізького району. Руйнувань зазнали приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Частина населених пунктів залишилась без світла та водопостачання, наразі триває відновлення мереж. Рятувальники ДСНС ліквідували всі пожежі.

Одна людина отримала осколкові поранення, їй надано першу медичну допомогу й ушпиталено.

Харківщина

Вночі ворог здійснив масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова. Під ударом – житлові будинки, магазини, ринок, постраждало приміщення закладу освіти, дитячі майданчики.

Внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані троє людей. Також минулої ночі ворог обстріляв м. Чугуїв. 3 ракети влучили по відкритій території приватного домоволодіння, одна ракета впала поряд.

Загалом протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області.

Луганщина

По позиціях наших захисників декілька разів на добу працює ворожа авіація. Вчора нею здійснено чотири авіаудари. Ще тричі росіяни проводили артилерійські атаки, застосовували реактивну артилерію, двічі штурмові дії підтримувалися танковими наступами. Ще шість разів здійснювалися обстріли мінометами. Ситуація в області залишається критичною.

Донеччина

За минулу добу обстріляні Авдіївка, Мар’їнка, Залізне, Калинове, Торецьк, Бахмут,   Костянтинівка, с.Кам’янка, смт.Очеретине, с.Новоселівка, с.Нетайлове, с.Уманське, с.Соловйове, смт.Нью-Йорк, с.Первомайське,  с.Карлівка (околиці).  Пошкоджено 14 приватних житлових будинків, 11 багатоповерхівок, 2 зупинки, церква,  гаражі, кемпінг, приміщення і автотранспорт ПрАТ «АКХЗ» магазин «АТБ», готель. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація триває. За добу по області – вісім загиблих, 9 поранених цивільних.

Миколаївщина

Вночі та зранку ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва. Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження кількох будинків. Детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

За попередніми даними Військової комендатури оборони міста Миколаєва, вночі Корабельний район розстрілювали касетними боєприпасами з РСЗВ, зранку – ствольною далекобійною артилерією «Піон».

Миколаївський район: сьогодні зранку – обстріли с. Зайчевське Мішково-Погорілівської громади. Внаслідок чого відбулось займання житлового будинку, приватного сільськогосподарського підприємства, пошкоджено машини. За попередньою інформацією без постраждалих.

Вночі – обстріли с. Шевченкове Шевченківської громади та Галицинівської громади. Постраждалих немає.

Вчора ввечері в с. Парутине Куцурубської громади внаслідок ворожого обстрілу троє людей зазнали поранень.

В Баштанському районі вночі – обстріли за межами с. Широке. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Практично зі всіх громад області протягом доби надходили повідомлення про бойові дії та вибухи. Стабільно критична ситуація у Бериславському та Каховському районі. Обстріли та вибухи чули і у передмістях Херсона та селах, які межують із Миколаївською і Дніпропетровською областями. З порожніх будинків окупанти вивозять все цінне майно.

Окупаційна влада продовжує підготовку до референдуму, для цього шукають співробітників, приміщення та формують своїх медійників для пропаганди. Триває захоплення підприємств та викрадення обладнання.

Нагадаємо,  триває 163-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Півдні основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ

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Теги: Україна війна ЗСУ

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