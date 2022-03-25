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    На Луганщині відновила роботу «Укрпошта»: 335 людей отримали довгоочікувані пенсії

    Місцевим мешканцям привезли сірники, м&rsquo;ясні та рибні консерви, макаронні вироби та миючі засоби - На Луганщині відновила роботу «Укрпошта»: 335 людей отримали довгоочікувані пенсії
    Місцевим мешканцям привезли сірники, м’ясні та рибні консерви, макаронні вироби та миючі засоби

    Пересувні відділення поштового зв'язку надали послуги мешканцям Білогорівки, Золотарівки, Верхньокаменки та Шипилівки

    Вперше з початку російського воєнного вторгнення вдалося доправити пенсії, продукти харчування та інші товари першої необхідності до населених пунктів Луганської області, які традиційно отримували їх через підприємства АТ «Укрпошта». Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    Як розповів Вадим Шестопалов, керівпересувні відділення поштового зв'язку надали послуги мешканцям Білогорівки, Золотарівки, Верхньокаменки та Шипилівкиник Донецької дирекції АТ «Укрпошта», яка наразі обслуговує одночасно дві області, .

    За його словами, 335 людей похилого віку отримали довгоочікувані пенсії.

    «Крім того, місцевим мешканцям привезли сірники, м’ясні та рибні консерви, макаронні вироби та миючі засоби», - додав Сергій Гайдай.

    Нагадаємо, сьогодні мають запрацювати два гуманітарні коридори – з міст Маріуполь і Мелітополь до міста Запоріжжя.

    Також сьогодні до окупованого Мелітополя змогла заїхати колона з гуманітарною допомогою.

    Теги: росія окупанти пенсіонери Луганщина війна Україна пенсія окупація #stoprussia
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    На Луганщині відновила роботу «Укрпошта»: 335 людей отримали довгоочікувані пенсії