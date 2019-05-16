Встановлено дату обов'язкового використання української мови у сфері обслуговування



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Рада встановила обов'язкове використання української мови у сфері обслуговування з 16 січня 2021 року

Верховна Рада встановила обов'язкове використання української мови у сфері обслуговування з 16 січня 2021. Про це сказано в законі «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який офіційно опубліковано 16 травня.

Також обов'язково українською мовою має вказуватися інформація про товари, в тому числі й по відношенню до інтернет-магазинів та інтернет-каталогів.

Інформація у сфері обслуговування може дублюватися іншою мовою.

На прохання клієнта, його обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін.

Написи на етикетках і супровідній документації до товарів також повинні бути виконані українською мовою і можуть бути дубльовані іншими мовами, але не в більшому обсязі, ніж українською мовою.

У всіх видах пасажирського транспорту і на вокзалах та аеропортах мовою оголошень та інформаційних повідомлень і довідкових служб є українська.

У разі необхідності ця інформація може дублюватися англійською мовою, а в міжнародному сполученні - мовою країни відправлення або прибуття.

Також обслуговування у сфері телекомунікації, зв'язку та медицини має також проводитися українською мовою і на прохання клієнта може здійснюватися іншою мовою.

У разі невиконання цієї норми на порушників накладатиметься штраф у розмірі 200-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз 3,4-5,1 тис. гривень), при повторному протягом року порушенні - 300-400 мінімумів (5,1-6 , 8 тис. гривень), але норма про штрафи набуває чинності з 16 липня 2022 року.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мову. За закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 5670-д) проголосувало 278 народних депутатів. Президент Порошенко пообіцяв підписати ухвалений закон відразу після надходження його на підпис.

Водночас, того ж дня народні депутати від Опоблоку зареєстрували у Верховній Раді два проекти постанови про скасування закону про функціонування української мови як державної.

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій 14 травня підписав «мовний закон» - законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної.

16 травня закон про мову був офіційно опублікований у газеті «Голос України».

Він набуває чинності 16 липня, а деякі його норми - пізніше.

Джерело: Українські новини