Обов’язковий інтернет і туалети в будівлі. Для шкіл відсьогодні почав діяти новий санітарний регламент

Новий санітарний регламент набрав чинності з 1 січня 2021 року

Міністерство охорони здоров'я України переводить школи на новий санітарний регламент. Він регулює наявність інтернету, зобов'язує обладнати туалети всередині будівлі, а також забороняє орендувати шкільні приміщення під непрофільний бізнес. Про це повідомляла пресслужаб МОЗ.

Зазначається, що новий санітарний регламент для шкіл, що набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Ключові особливості нового регламенту:

учні, які проживають далі 2 км від школи, повинні бути забезпечені шкільними автобусами;

працівники шкіл, в тому числі вчителі, повинні проходити профілактичні медогляди. У разі порушення строків їх не допускатимуть до освітніх закладів;

оренда приміщень шкіл не під освітні потреби заборонена.

Також встановлено вимоги до благоустрою шкіл:

дозволено використання дротового і бездротового інтернету, при цьому WiFi-роутери повинні бути встановлені на висоті не нижче 2 м від підлоги і вимикатися у позанавчальний час.

Нові вимоги до комп'ютерного обладнання:

екран ПК має бути не менше 15 дюймів, для ноутбуків дозволяється не менше 14 дюймів, але з окремими мишею і клавіатурою.

Для профілактики сколіозу рекомендується:

підбір меблів за зростом і не менше двох разів на рік пересаджувати учнів в інші ряди,

учнів, які схильні до частих застуд, рекомендується розсаджувати в третьому ряді від вікна, тобто біля внутрішньої стіни.

Крім того, туалети тепер повинні бути встановлені всередині кожної школи. На сьогодні кожна десята школа має туалети на вулиці.

Що стосується харчування, то в школах дозволяється організація кейтерингу на принципах здорового харчування. Також забороняється в школі продавати снеки, чіпси, ковбасу, копчену і солену рибу, солодощі, цукерки і так далі.

Як повідомлялося, Міносвіти оприлюднило рекомендації для шкіл під час січневого карантину.