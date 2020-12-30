Карантинні канікули в Києві: складено календар онлайн-заходів для школярів

Столичні заклади позашкілля підготували насичену програму онлайн-заходів під час зимових канікул

В освітніх закладах Києва зимові канікули триватимуть до 10 січня 2021 року. Для того, щоб школярам було чим зайнятися, у столиці сформували Google-календар подій із сотнею digital-івентів. Про це повідомив виконуючий обов’язки першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Відповідно до вимог карантину столичні заклади позашкілля підготували насичену програму онлайн-заходів під час зимових канікул. На дітей та дорослих очікують новорічні конкурси та квести, цікаві лайфхаки та майстер-класи зі створення іграшок і подарунків власноруч, творчі новорічно-різдвяні вітання та багато іншого», – розповів він.

Мондриївський повідомив, що більше інформації про найактуальніші події позашкілля упродовж зимових канікул можна знайти на сайті Департаменту освіти і науки Києва та платформі Електронного освітнього простору позашкілля Києва «Все буде Добре! ОК!» (ОК – Освіта Києва).

«Також для того, щоб усі знайшли для себе заняття до душі, Департамент освіти і науки сформував Google-календар подій із сотнею digital-івентів. Тут усі учасники освітнього процесу знайдуть для себе поради з різноманітних тем: як впоратися із тривогою та стресом під час пандемії, майстер-клас із візуалізації інформації, ораторської майстерності, як розпізнати і захиститися від булінгу, психологічний комфорт у родині та сотню інших. На воркшопи, майстер-класи, семінари, концерти та тренінги учасники збиратимуться у віртуальних кімнатах на платформах ZOOM та Google», – зазначив Мондриївський.

Як відомо, з 25 грудня у школах Києва розпочалися зимові канікули.

Після зимових канікул, з 11 січня 2021 року, заклади освіти Києва розпочинають роботу в дистанційному форматі. У звичайному режимі залишаються працювати лише дитячі садочки. Департамент освіти і науки КМДА оновив рекомендації щодо роботи закладів освіти столиці під час локдауну.