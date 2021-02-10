Обшуки у «Енергоатомі». Глава НАБУ назвав причину

Обшуки пов'язані з продажем електроенергії

Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в центральному офісі держпідприємства «НАЕК «Енергоатом». Вони пов'язані з продажем електроенергії.

Про це в ході брифінгу повідомив глава НАБУ Артем Ситник.

«Це (обшуки, - ред.) відповідає дійсності. Відбуваються обшуки, санкціоновані Антикорупційним судом. Щоб не розголошувати таємницю досудового розслідування, можна сказати те, що ця справа дійсно стосується продажу електроенергії низці комерційних структур», - зазначив він.

Ситник розповів також і про причини початку розслідування.

«Саме розслідування було розпочато, тому що... є певні дискримінаційні умови при продажу електроенергії. Формуються квоти таким чином, щоб їх можна було викупити окремим споживачам електроенергії», - сказав глава бюро.

Він зазначив, що це суттєвим чином впливало на формування ціни на електроенергію.

«Відповідно можна говорити про потенційні збитки державі внаслідок того, що держава продає електроенергію за завідомо заниженими цінами. За результатами обшуків, розслідування будуть прийматися певні рішення», - підсумував Ситник.

Про обшуки в «Енергоатомі» також повідомив народний депутат Гео Лерос на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, обшуки відбуваються у справі реалізації «Енергоатомом» електроенергії за низькою ціною в грудні 2020 року, що могло призвести до збитків підприємства розміром близько 2,4 млрд грн.

«Енергоатом» продав електроенергію за неринковими заниженими цінами трейдерам олігархів, а ті вже реалізували е/е кінцевим споживачам в рази дорожче за ціну закупівлі в «Енергоатома», написав депутат.

Як повідомлялося, «Енергоатом-Трейдинг» 21 грудня 2020 року продав на УЕБ за двосторонніми договорами 13,331 млн МВт-год (87,7% запропонованого обсягу) електроенергії з періодом постачання з 1 січня до 30 червня 2021 року, що становило 17,7% прогнозного вироблення е/е компанією на 2021 рік.

Було реалізовано 13,029 млн МВт-год е/е базового навантаження за середньозваженою ціною 1159,76 грн/МВт-год (за стартової ціни 1400 грн/МВт-год), а також 302,423 тис. МВт-год «нічної» е/е з графіком постачання з 0:00 до 7:00 за ціною 735,24 грн/МВт-год (за стартової ціни 1000 грн/МВт-год).

Покупцями е/е стали дев'ять компаній: ТОВ «Д. Трейдинг», ТОВ «Юнайтед Енерджі», ТОВ «Солді Інфініті», НЕК «Укренерго», ТОВ «Укр Газ Ресурс», ТОВ «ЕТГ», ТОВ «ВІМК», ТОВ «Ле Трейдінг Україна» і КП «Кривбасводоканал».

Глава комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус розкритикував організацію проведеного «Енергоатомом» аукціону, наголосивши на необхідності дроблення лотів.

Народний депутат зазначив, що такий прорахунок під час організації торгів призводить до недосплати компанією податків і обмежує можливість збільшення заробітної плати співробітникам підприємства.

«Енергоатом» є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.