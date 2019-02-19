Обшуки в кримського активіста Приходька: українська поліція порушила справу проти російських силовиків



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8 лютого російські силовики провели незаконний обшук у будинку проукраїнського активіста Олега Приходька Фото: прес-служба ГУНП в АР Крим та м. Севастополі

Під час обшуків окупанти вилучили у активіста українську символіку, техніку і домашні СD-диски

Слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі розпочато кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності житла проукраїнського активіста Олега Приходька в тимчасово окупованому Криму.

Про це 19 лютого повідомляє прес-служба ГУНП в АР Крим та м. Севастополі.

«8 лютого в селищі Оріхове Сакського району російські силовики провели незаконний обшук у будинку проукраїнського активіста Олега Приходька, під час якого вилучили у нього українську символіку, техніку і домашні СD-диски», - заявили в поліції.

Зазначається, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2. ст.162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла), за яке передбачено позбавлення волі до п’яти років.

Досудове розслідування по вказаному провадженню проводиться під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим.

Нагадаємо, Приходько розповів, що російські силовики прийшли до нього із обшуками, так як «вночі в Саках були розбиті могили радянським льотчикам, намальована свастика».