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    Суспільство

    В окупованому Криму силовики обшукали проукраїнського активіста через розбиті радянські могили

    • Розсилка
    Російські силовики публічно не коментують проведення обшуку у Приходька - В окупованому Криму силовики обшукали проукраїнського активіста через розбиті радянські могили
    Російські силовики публічно не коментують проведення обшуку у Приходька

    Вночі у Саках були розбиті могили радянським льотчикам, намальована свастика і вони чомусь вирішили прийти до мене, - Приходько

    В окупованому Криму у селі Оріхове Сакського району російські силовики провели обшук у проукраїнського активіста Олега Приходька. Про це Крим.Реалії повідомив сам Приходько.

    «Проводили вчора (8 лютого - ред.) обшук. Була ціла юрба силовиків. Забрали мій і дружини комп'ютер, телефон, українську символіку, прапори. Навіть в машині. Також забрали макети німецьких автоматів. Обшук вони пояснили тим, що вночі в Саках були розбиті могили радянським льотчикам, намальована свастика. І вони чомусь вирішили прийти до мене», - розповів Приходько.

    За словами активіста, після обшуку його відвезли до Сімферополя, де переписували всі контакти з телефону, проводили бесіду і сказали, що «будуть проводити експертизу того, що у мене забрали».

    Російські силовики публічно не коментують проведення обшуку у Приходька.

    У червні 2016 року російські силовики вже затримували Приходька за українські номерні знаки на автомобілі.

    Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

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