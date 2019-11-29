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    Обшуки в Укргазвидобуванні: силовики вилучили комп’ютерну техніку

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    Слідчі дії проводили Нацполіція та СБУ&nbsp; - Обшуки в Укргазвидобуванні: силовики вилучили комп’ютерну техніку
    Слідчі дії проводили Нацполіція та СБУ 

    СБУ підтвердила проведення обшуків в офісі АТ «Укргазвидобування»

    В «Укргазидобування» прийшли з обшуками співробітники поліції та СБУ.

    Про це повідомляє пресслужба компанії.

    «Зранку 29 листопада 2019 року в апараті управління компанії відбувся обшук органами Національної поліції та Служби безпеки України», - йдеться у повідомленні.

    Під час обшуку було вилучено комп’ютерну техніку, хоча, як стверджують в «Укргазвидобуванні», ухвалою дозвіл на вилучення такої техніки не надавався.

    У компанії запевняють, що співпрацювали з представниками правоохоронних органів та надавали їм усю необхідну документацію.

    Разом з тим, у повідомленні не уточнюється, у якій справі правоохоронці проводили обшуки в Укргазвидобуванні.

    СБУ підтвердила проведення обшуків в офісі АТ «Укргазвидобування». «За матеріалами СБУ Нацполіція здійснює слідчі дії. Усе відбувається в рамках чинного законодавства. Деталі після завершення слідчих дій», - повідомили в СБУ агентству «Інтерфакс-Україна».

    «Укргазвидобування», 100% акцій якого належать НАК «Нафтогаз України», є найбільшою газодобувною компанією країни, що забезпечує майже 75% загального видобутку газу в країні.

    Компанія також експлуатує Шебелинський ГПЗ, Яблунівське відділення з переробки газу, технологічний цех стабілізації конденсату «Базилівщина» і 19 АЗС у Харківській області, що реалізують нафтопродукти та скраплений газ власного виробництва. 

    Зазначимо, що у вересні СБУ повідомила, що слідчими було викрито посадовців «Укргазвидобування» на привласненні коштів під час утилізації небезпечних відходівПравоохоронці тоді встановили, що представники комерційної структури за «погодженням» з менеджментом «Укргазвидобування» та бездіяльності посадовців органів Держекоінспекції створили схему отримання неправомірної вигоди. Кошти привласнювали під час виконання договорів щодо утилізації відходів буріння у Полтавській області. Через дії зловмисників також завдано шкоди екології регіону.

    Національна поліція України Укргазвидобування обшук СБУ Нафтогаз України
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