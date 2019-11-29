Обшуки в Укргазвидобуванні: силовики вилучили комп’ютерну техніку



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Слідчі дії проводили Нацполіція та СБУ

СБУ підтвердила проведення обшуків в офісі АТ «Укргазвидобування»

В «Укргазидобування» прийшли з обшуками співробітники поліції та СБУ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Зранку 29 листопада 2019 року в апараті управління компанії відбувся обшук органами Національної поліції та Служби безпеки України», - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку було вилучено комп’ютерну техніку, хоча, як стверджують в «Укргазвидобуванні», ухвалою дозвіл на вилучення такої техніки не надавався. У компанії запевняють, що співпрацювали з представниками правоохоронних органів та надавали їм усю необхідну документацію. Разом з тим, у повідомленні не уточнюється, у якій справі правоохоронці проводили обшуки в Укргазвидобуванні.

СБУ підтвердила проведення обшуків в офісі АТ «Укргазвидобування». «За матеріалами СБУ Нацполіція здійснює слідчі дії. Усе відбувається в рамках чинного законодавства. Деталі після завершення слідчих дій», - повідомили в СБУ агентству «Інтерфакс-Україна».

«Укргазвидобування», 100% акцій якого належать НАК «Нафтогаз України», є найбільшою газодобувною компанією країни, що забезпечує майже 75% загального видобутку газу в країні.

Компанія також експлуатує Шебелинський ГПЗ, Яблунівське відділення з переробки газу, технологічний цех стабілізації конденсату «Базилівщина» і 19 АЗС у Харківській області, що реалізують нафтопродукти та скраплений газ власного виробництва.