Членом наглядової ради «Укроборонпрому» призначили ексголову правління «Укргазвидобування» Прохоренка



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Кабмін призначив Олега Прохоренка членом наглядової ради «Укроборонпрому»

Олег Прохоренко був головою правління «Укргазвидобування» з червня 2015 по березень 2019 року

Кабінет міністрів призначив членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром» колишнього голову правління державної газодобувної компанії «Укргазвидобування» Олега Прохоренка.

Про це йдеться в розпорядженні №1005-р від 23 жовтня.

Прохоренко був головою правління «Укргазвидобування» з червня 2015 по березень 2019 року.

Зазначимо, національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» припинила контракт з головою правління «Укргазвидобування» Прохоренком з 15 березня.

Як повідомлялось, Генеральний директор «Укоборонпром» Айварас Абромавичус продовжує оновлення складу керівників державного концерну і призначив ще трьох заступників.

Раніше Юрія Вітренка призначили членом Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром».

Також колишнього заступника голови Національної поліції України Костянтина Бушуєва призначили заступником гендиректора державного концерну «Укроборонпром».