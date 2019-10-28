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    Членом наглядової ради «Укроборонпрому» призначили ексголову правління «Укргазвидобування» Прохоренка

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    Кабмін призначив Олега Прохоренка членом наглядової ради &laquo;Укроборонпрому&raquo; - Членом наглядової ради «Укроборонпрому» призначили ексголову правління «Укргазвидобування» Прохоренка
    Кабмін призначив Олега Прохоренка членом наглядової ради «Укроборонпрому»

    Олег Прохоренко був головою правління «Укргазвидобування» з червня 2015 по березень 2019 року

    Кабінет міністрів призначив членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром» колишнього голову правління державної газодобувної компанії «Укргазвидобування» Олега Прохоренка.

    Про це йдеться в розпорядженні №1005-р від 23 жовтня.

    Прохоренко був головою правління «Укргазвидобування» з червня 2015 по березень 2019 року.

    Зазначимо, національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» припинила контракт з головою правління «Укргазвидобування» Прохоренком з 15 березня.

    Як повідомлялось, Генеральний директор «Укоборонпром» Айварас Абромавичус продовжує оновлення складу керівників державного концерну і призначив ще трьох заступників. 

    Раніше Юрія Вітренка призначили членом Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром».

    Також колишнього заступника голови Національної поліції України Костянтина Бушуєва призначили заступником гендиректора державного концерну «Укроборонпром».

    Укргазвидобування Нафтогаз України Укроборонпром
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