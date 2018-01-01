  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ОБСЄ: Бойовики «ЛНР» віддали Україні частину боргу за воду

    Кошти за воду бойовиками було передано 9 січня
    Бойовики так званої «ЛНР» передали Україні частину боргу за водопостачання. Про це повідомляється у звіті місії, опублікованому на сайті СММ ОБСЄ. «На мості південніше підконтрольного уряду м. Щастя (20 км на північ від Луганська) спостерігачі здійснювали моніторинг і сприяли передаванню грошових коштів з
    • Сьогодні, 11:28
    • Розсилка

    Кошти за воду бойовиками було передано 9 січня

    Бойовики так званої «ЛНР» передали Україні частину боргу за водопостачання. Про це повідомляється у звіті місії, опублікованому на сайті СММ ОБСЄ.

    «На мості південніше підконтрольного уряду м. Щастя (20 км на північ від Луганська) спостерігачі здійснювали моніторинг і сприяли передаванню грошових коштів з непідконтрольних урядові районів Луганської області до підконтрольних. Згідно з отриманими повідомленнями, таку процедуру здійснювали через наявність заборгованості за комунальні послуги з водопостачання», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, у серпні минулого року «ЛНР» почала погашати заборгованість за воду перед Україною.

    Нагадаємо, 26 травня Луганське енергетичне об'єднання відключило Попаснянський водоканал від електропостачання через борги. 

     

    Читайте також
    ОБСЄ Луганщина ЛНР вода гроші
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ