ОБСЄ: Бойовики «ЛНР» віддали Україні частину боргу за воду

Кошти за воду бойовиками було передано 9 січня

Бойовики так званої «ЛНР» передали Україні частину боргу за водопостачання. Про це повідомляється у звіті місії, опублікованому на сайті СММ ОБСЄ. «На мості південніше підконтрольного уряду м. Щастя (20 км на північ від Луганська) спостерігачі здійснювали моніторинг і сприяли передаванню грошових коштів з



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Кошти за воду бойовиками було передано 9 січня

Бойовики так званої «ЛНР» передали Україні частину боргу за водопостачання. Про це повідомляється у звіті місії, опублікованому на сайті СММ ОБСЄ.

«На мості південніше підконтрольного уряду м. Щастя (20 км на північ від Луганська) спостерігачі здійснювали моніторинг і сприяли передаванню грошових коштів з непідконтрольних урядові районів Луганської області до підконтрольних. Згідно з отриманими повідомленнями, таку процедуру здійснювали через наявність заборгованості за комунальні послуги з водопостачання», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у серпні минулого року «ЛНР» почала погашати заборгованість за воду перед Україною.

Нагадаємо, 26 травня Луганське енергетичне об'єднання відключило Попаснянський водоканал від електропостачання через борги.