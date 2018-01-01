ОБСЄ підтвердила загибель чоловіка внаслідок обстрілу автобуса у «сірій зоні»

Чоловік із кульовими пораненнями шиї та лівої щоки помер, а іншого постраждалого чоловіка повезли до лікарні у Донецьк

Спостережна місія ОБСЄ підтвердила, що у результаті обстрілу автобуса біля окупованої бойовиками Оленівки в Донецькій області загинув чоловік 58 років. Про це йдеться у звіті організації. «Член «ДНР» повідомив патрулю СММ про те, що чоловік із кульовими пораненнями шиї та лівої щоки помер, а іншого постраждалого



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Фото: Inside Donetsk Наслідки обстрілу автобуса

Чоловік із кульовими пораненнями шиї та лівої щоки помер, а іншого постраждалого чоловіка повезли до лікарні у Донецьк

Спостережна місія ОБСЄ підтвердила, що у результаті обстрілу автобуса біля окупованої бойовиками Оленівки в Донецькій області загинув чоловік 58 років.

Про це йдеться у звіті організації.

«Член «ДНР» повідомив патрулю СММ про те, що чоловік із кульовими пораненнями шиї та лівої щоки помер, а іншого постраждалого чоловіка повезли до лікарні у Донецьк», - зазначили спостерігачі.

«Автобус потрапив під обстріл зі стрілецької зброї, що вівся із західного напрямку», - йдеться у звіті.

21 січня штаб АТО повідомляв, що незаконні збройні формування окремих районів Донецької області обстріляли автобус у «сірій зоні» в районі КПВВ «Оленівка», який знаходиться на тимчасово непідконтрольній українському уряду території.

Водночас Державна прикордонна служба з посиланням на осіб, які прямували через лінію розмежування, повідомила, що в районі Оленівки постраждали двоє осіб.