Лінія розмежування: бойовики обстріляли автобус із цивільними, одна людина загинула

Інцидент стався в районі КПВВ «Оленівка», який знаходиться на території ОРДО

Незаконні збройні формування окремих районів Донецької області обстріляли автобус у «сірій зоні» в районі КПВВ «Оленівка», який знаходиться на тимчасово непідконтрольній українському уряду території. Про це повідомляє Штаб АТО. «За оперативною інформацією, автобус із цивільними особами був обстріляний бойовиками НЗФ



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Інцидент стався в районі КПВВ «Оленівка», який знаходиться на території ОРДО

Незаконні збройні формування окремих районів Донецької області обстріляли автобус у «сірій зоні» в районі КПВВ «Оленівка», який знаходиться на тимчасово непідконтрольній українському уряду території. Про це повідомляє Штаб АТО.

«За оперативною інформацією, автобус із цивільними особами був обстріляний бойовиками НЗФ ОРДО. За словами місцевих мешканців, які у цей час перетинали лінію зіткнення через КПВВ, внаслідок цих дій одна цивільна особа загинула, ще одна - отримала поранення», - йдеться у повідомленні.

«Такі цинічні дії російських найманців спрямовані на дискредитацію української армії у переддень візиту на територію Донецької і Луганської областей першого заступника глави СММ ОБСЄ в Україні Александра Хуга», - відзначили у Штабі. Там вчергове наголосили на тому, що сили АТО суворо дотримуються Мінських домовленостей.

Військові також спростували повідомлення проросійських ЗМІ про причетність до обстрілу Збройних сил України.

Водночас Державна прикордонна служба з посиланням на осіб, які прямували через лінію розмежування, повідомила, що в районі Оленівки постраждали двоє осіб.

«… в районі населеного пункту Оленівка двоє цивільних осіб – пасажирів мікроавтобуса – постраждали чи то у наслідок обстрілу, чи то ураження осколками від підриву невідомого вибухового пристрою. Наразі обставини надзвичайної ситуації з’ясовуються, інформація уточнюється. Прикордонники сповістили представників міжнародних організацій», - йдеться у повідомленні Держприкордонної служби.

Нагадаємо, вчора вдень, російсько-окупаційцні угруповання здійснили обстріли опорних пунктів Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями.