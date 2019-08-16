ОБСЄ побачила «Гради» на окупованому Донбасі



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«Гради» бачили неподалік Новоамвросіївського

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 14 серпня чотири реактивні системи залпового вогню «Град» неподалік Новоамвросіївського в окупованій частині Донецької області. Про це повідомляється у звіті СММ від 14 серпня.

Спочатку 12 серпня спостерігачі виявили чотири буксирувані гаубиці (Д-30 «Жаба», 122 мм) та 2 самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм) неподалік від н. п. Біле (22 км на захід від Луганська).

Крім того, 13 серпня БПЛА СММ малого радіуса дії виявив 2 протитанкові гармати (МТ-12 «Рапіра», 100 мм) поблизу залізничної станції в Дебальцеве.

«14 серпня СММ зафіксувала 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 «Град», 122 мм) біля н. п. Новоамвросіївське (56 км на схід від Донецька)», - говориться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що СММ ОБСЄ зафіксувалау середу зменшення кількості порушень режиму припинення вогню як на Донеччині, так і на Луганщині.

Понад половину порушень режиму припинення вогню на Донечичні зафіксовано в районах на південно-південний схід та на південь від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 25 км на північний схід від Маріуполя), на південь від н. п. Авдіївка (підконтрольний урядові, 17 км на північ від Донецька) та н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька), а також у районах на північний схід від н. п. Первомайське (підконтрольний урядові, 17 км на північний захід від Донецька).

У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши лише 3 вибухи.