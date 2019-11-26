ОБСЄ вирифікувала завершення розведення сил у Золотому



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Розведення військ у Золотому завершилося Скріншот з відео

Українська сторона виконала всі зобов'язання Мінських домовленостей в частині, яка стосувалася процесу розведення сил і засобів

Моніторингова місія ОБСЄ завершила верифікацію розведення сил у Золотому Луганської області.

Про це 26 листопада повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, згідно з рамковим рішенням тристоронньої контактної групи, сьогодні пройшла верифікація місією ОБСЄ завершення розведення сил і засобів на ділянці №2 в Золотому.

Також повідомляється, що ДСНС провела розмінування певних ділянок місцевості від вибухонебезпечних предметів, також демонтовані фортифікаційні споруди і об'єкти військового призначення.

За словами заступника голови СММ ОБСЄ в Україні Марка Етерінгтона, українська сторона виконала всі зобов'язання Мінських домовленостей в частині, яка стосувалася процесу розведення сил і засобів.

Розведення пройшло дзеркально як з боку України, так і з протилежного, додали в ОБСЄ.

Нагадаємо, у понеділок українські військові поінформували місію ОБСЄ про виконання робіт з демонтажу позиції у Золотому.