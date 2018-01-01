ОБСЄ: за добу на Донбасі зафіксовано близько 300 вибухів

Кількості порушень режиму припинення вогню в зоні АТО зростає

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала з вечора 5 лютого по вечір 6 лютого збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Про це йдеться у звіті місії, який опубліковано ввечері 7 лютого. «У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати



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Місія ОБСЄ на Донбасі

Кількості порушень режиму припинення вогню в зоні АТО зростає

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала з вечора 5 лютого по вечір 6 лютого збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у звіті місії, який опубліковано ввечері 7 лютого.

«У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, серед іншого, приблизно 220 вибухів проти приблизно 200 відповідно», - повідомили спостерігачі.

У Луганській області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема близько 80 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли СММ не зафіксувала жодного випадку порушення режиму припинення вогню.

«Здійснюючи політ безпілотного літального міні-апарата (БПЛА) над вогневою позицією в н. п. Михайлівка (підконтрольний урядові, 82 км на північний захід від Луганська), спостерігачі чули 30 черг зі стрілецької зброї за 700 м на північ від своєї позиції, і, за оцінкою, вогонь вівся у напрямку БПЛА, який також здійснював політ на відстані 700 м на північ від позиції команди СММ», - йдеться у звіті.

Зазначається, що члени патруля місії приземлили безпілотник, який не зазнав пошкоджень, та залишили цей район.

Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу з 4 по 5 лютого зафіксували близько 200 вибухів у Донецькій області.

Нагадаємо також, що 6 лютого у Красногорівці стався вибух невідомого предмету, внаслідок чого отримали поранення троє дітей 14, 9 та 3 років. Двоє молодших дітей знайшли на вулиці невідомий предмет і гралися з ним, старша дівчина сиділа спиною до малечі. Коли предмет вибухнув, старша дівчинка відбулася відносно легкими осколковими пораненнями грудної клітини, сідниць та гомілки. Малеча ж отримала важкі ушкодження: хлопчику пошкодило внутрішні органи та відірвало три пальці на лівій руці, найменшій дівчинці відірвало палець на правій руці та також пошкодило внутрішні органи.