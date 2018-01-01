ОБСЄ за добу зафіксувала 150 вибухів на Донбасі

Місія ОБСЄ зафіксувала бойові броньовані машини, зенітну установку й інші ознаки військової присутності в зоні безпеки

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 150 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 4 січня по 19:30 5 січня. Про це йдеться у звіті організації від 6 січня. «У Донецькій області СММ констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, що і за попередній звітний період, зафіксувавши, зокрема, більше вибухів (майже 150 проти приблизно



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Місія ОБСЄ на Донбасі

Місія ОБСЄ зафіксувала бойові броньовані машини, зенітну установку й інші ознаки військової присутності в зоні безпеки

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 150 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 4 січня по 19:30 5 січня.

Про це йдеться у звіті організації від 6 січня.

«У Донецькій області СММ констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, що і за попередній звітний період, зафіксувавши, зокрема, більше вибухів (майже 150 проти приблизно 70 відповідно)», - наголосили в ОБСЄ.

«У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли не було зафіксовано жодного такого порушення. Зі своєї позиції в підконтрольному «ЛНР» смт Калинове (60 км на захід від Луганська) спостерігачі чули 10 пострілів зі стрілецької зброї за 2-4 км на захід», - йдеться у звіті.

«СММ зафіксувала бойові броньовані машини, зенітну установку й інші ознаки військової присутності в зоні безпеки. У підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили 6 нерухомих БМП-1 і 1 зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) на бронетранспортері (МТ-ЛБ) поблизу м. Попасна. 4 січня СММ зафіксувала легкі військові машини, що стояли біля кількох будинків у с. Оріхове-Донецьке», - повідомили спостерігачі.

Нагадаємо, у період із вечора 29 до вечора 30 грудня СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, зокрема майже 180 вибухів, якщо порівнювати з попередньою добою, коли було зафіксовано 36 вибухів.