ОБСЄ зафіксувала 111 обстрілів на Донбасі з дня домовленостей про перемир'я



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Всі обстріли були зафіксовані в Донецькій області

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 111 порушень «тиші» на Донбасі з дня домовленостей про перемир'я. Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську домовилися про припинення вогню на засіданні 22 липня.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Наголошується, що всі обстріли були зафіксовані в Донецькій області.

«Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто згоди про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню 27 липня, у 00:01, СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню, все в Донецькій області, в тому числі 21 вибух», — йдеться в повідомленні.

Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі.

Упродовж минулої доби, 27 липня, на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі.