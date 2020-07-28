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    ОБСЄ зафіксувала 111 обстрілів на Донбасі з дня домовленостей про перемир'я

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    ОБСЄ зафіксувала 111 обстрілів на Донбасі з дня домовленостей про перемир'я

    Всі обстріли були зафіксовані в Донецькій області

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 111 порушень «тиші» на Донбасі з дня домовленостей про перемир'я. Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську домовилися про припинення вогню на засіданні 22 липня.

    Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

    Наголошується, що всі обстріли були зафіксовані в Донецькій області.

    «Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто згоди про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню 27 липня, у 00:01, СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню, все в Донецькій області, в тому числі 21 вибух», — йдеться в повідомленні.

    Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі.

    Упродовж минулої доби, 27 липня, на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

    Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

    Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі

    Детальніше читайте тут: Андрій Сенченко: Крим ближчий до повернення в Україну, ніж Донбас
    вибух ОБСЄ
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