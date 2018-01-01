ОБСЄ зафіксувала 131 вибух на Донбасі

Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області

Місія ОБСЄ за добу зафіксувала 131 вибух у зоні АТО. Про це йдеться у звіті організації від 4 січня за період з 19:30 2 січня по 19:30 3 січня. «Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, у тому числі зафіксувавши більше вибухів, якщо порівнювати з попередньою добою (близько 130 вибухів



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Місія ОБСЄ

Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області

Місія ОБСЄ за добу зафіксувала 131 вибух у зоні АТО.

Про це йдеться у звіті організації від 4 січня за період з 19:30 2 січня по 19:30 3 січня.

«Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, у тому числі зафіксувавши більше вибухів, якщо порівнювати з попередньою добою (близько 130 вибухів проти 35 відповідно)», - наголосили в ОБСЄ.

На Луганському напрямку спостерігачі зафіксували один вибух.

«У Луганській області місія зафіксувала один вибух, якщо порівнювати з попередньою добою (5 вибухів)», - повідомили спостерігачі.

Увечері 2 січня, перебуваючи на східній околиці підконтрольної урядові Станиці Луганської, спостерігачі чули два постріли зі стрілецької зброї за 2 км на південь (за оцінкою, за межами ділянки розведення).

3 січня, здійснюючи моніторинг поблизу ділянок розведення на південь від підконтрольного урядові Золотого та поблизу підконтрольного «ДНР» Петрівського, Місія констатувала там спокійну ситуацію.

Нагадаємо, у період із вечора 29 до вечора 30 грудня СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, зокрема майже 180 вибухів, якщо порівнювати з попередньою добою, коли було зафіксовано 36 вибухів.