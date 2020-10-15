Перемир'я та обмін полоненими: про що говорили в контактній групі



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Глава української делегації Леонід Кравчук на початку засідання привітав сторони ТКГ з Днем захисника України Фото: Главком

Українська сторона передала список з чотирма категоріями утримуваних осіб. Натомість окупанти інформації не надали

У середу пізно ввечері завершилося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в режимі відеоконференції за участю делегацій України та Російської Федерації та за модераторства ОБСЄ.

Про це повідомляє преслужба Офісу президента.

Зазначається, що глава української делегації Леонід Кравчук на початку засідання привітав сторони ТКГ з Днем захисника України.

Також очільник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік у межах обговорення роботи безпекової групи ТКГ відзначив досягнення у запровадженні режиму тиші, який дотримується вже майже три місяці, та наголосив на необхідності забезпечення його сталого характеру.

Представник ОБСЄ зауважив, що політичні питання, через які засідання групи є не такими результативними, як хотілося б, не повинні стояти на чільному місці в роботі безпекової групи. Зокрема, було відзначено необхідність вирішення питання оновленого плану розмінування, що є особливо актуальним через наближення зими.

Під час обговорення політичних питань ішлося про недопущення блокування роботи ТКГ, також обговорювалися пропозиції до плану дій з реалізації Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей.

Українська делегація у соціально-економічній групі знову порушила питання можливості формування групи експертів під егідою МАГАТЕ для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей України.

Координатор ОБСЄ у гуманітарній групі Тоні Фріш під час обговорення питання взаємного звільнення утримуваних осіб повідомив, що українська сторона передала список з чотирма категоріями таких осіб. Натомість з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України інформації не надано.

Фріш також констатував готовність сторін одночасно відкрити два нових КПВВ у Луганській області в першій декаді листопада на виконання домовленостей саміту Нормандської четвірки в Парижі у грудні 2019 року.

«Незважаючи на складний процес, можна відзначити позитивні зрушення в частині розблокування консультацій у межах ТКГ, а також продовження розмінування на трьох ділянках у Донецькій і Луганській областях України», – резюмували в Офісі президента.

До слова, народна депутатка фракції «Європейська солідарність», медик-доброволець Яна Зінкевич зареєструвала петицію – призначити головою української делегації в Тристоронній контактній групі екслідера «Правого сектора» Дмитра Яроша.

Наразі українську делегацію в ТКГ очолює перший президент Леонід Кравчук, якого часто критикують через неоднозначні висловлювання щодо ситуації на окупованому Донбасі. Навіть ексголова Верховної Ради Литвин назвав Кравчука «патентованою політичною повією».

Більш скандальні заяви натомість зробив заступник Кравчука у Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін.

Як відомо, 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про виведення Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі й звільнення його від виконання обов’язків першого заступника голови делегації.

На засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому».

Також Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією. Він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.

Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі.

21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.