  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ОБСЄ зафіксувала збільшення вибухів на Луганщині

    • Розсилка
    ОБСЄ зафіксувала збільшення вибухів на Луганщині

    Усі порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці розведення в районі Золотого

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала у вівторок, 10 вересня, зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та водночас збільшення - на Луганщині.

    Про це повідомляється в опублікованому у середу звіті СММ ОБСЄ.

    «У Донецькій області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, зокрема, менше вибухів (11 супроти близько 55 відповідно)», - йдеться у повідомленні.

    Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 25 км на північний схід від Маріуполя) та в районах на схід і південний схід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

    «У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема зафіксувавши три вибухи, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом», - зазначається у звіті.

    Усі порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці розведення в районі Золотого (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) та поблизу неї.

    Нагадаємо, бойовики російських окупаційних військ у вівторок двічі відмовили спостерігачам СММ ОБСЄ у проїзді через блокпости на окупованій території Донеччини.


    •  
    • Розсилка
    На Донбасі окупанти вчергове заборонили проїзд патрулям ОБСЄ

    ОБСЄ практично щодня інформує про перешкоджання пересуванню патрулів місії на окупованих територіях Донбасу

    Бойовики російських окупаційних військ у вівторок двічі відмовили спостерігачам СММ ОБСЄ у проїзді через блокпости на окупованій території Донеччини.

    Читайте також
    ОБСЄ Донбас Луганщина Донеччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ