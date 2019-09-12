ОБСЄ зафіксувала збільшення вибухів на Луганщині



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Усі порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці розведення в районі Золотого

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала у вівторок, 10 вересня, зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та водночас збільшення - на Луганщині.

Про це повідомляється в опублікованому у середу звіті СММ ОБСЄ.

«У Донецькій області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, зокрема, менше вибухів (11 супроти близько 55 відповідно)», - йдеться у повідомленні.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 25 км на північний схід від Маріуполя) та в районах на схід і південний схід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

«У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема зафіксувавши три вибухи, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом», - зазначається у звіті.

Усі порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці розведення в районі Золотого (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) та поблизу неї.

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