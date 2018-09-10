Обстріл дітей на Миколаївщині поліція кваліфікувала як замах на вбивство



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Чоловікові, який стріляв по дітях у Новій Одесі, слідчі оголосили про підозру у замаху на вбивство

Чоловікові, який поранив трьох дітей з саморобного пристрою для стрільби у Новій Одесі на Миколаївщині, слідчі оголосили про підозру у замаху на вбивство.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«Чоловікові, який стріляв по дітях у Новій Одесі, слідчі оголосили про підозру у замаху на вбивство. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п.1.2, ч. 2 ст. 115 КК України «Замах на умисне вбивство», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років», - йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що у вівторок, 11 вересня, суд Центрального району Миколаєва обиратиме 68-річному затриманому запобіжний захід. Зараз чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України на 72 години.

Нагадаємо, близько 17.00 години 9 вересня у м. Нова Одеса 68-річний місцевий мешканець вистрелив з саморобного пристрою по дітях, які гралися біля його будинку. Внаслідок пострілу були травмовані 12-річний хлопчик та дві дівчинки віком 9-ти та 5-ти років. Сам зловмисник також отримав тілесні ушкодження.

12-річний хлопчик після поранення знаходиться у медичному закладі, його стан медики оцінюють як тяжкий. Двох інших дітей відпущено на амбулаторне лікування.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події та шлях надходження вибухонебезпечного предмету до зловмисника. Триває слідство.