Стрілянина по дітях на Миколаївщині: стали відомі подробиці



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Правоохоронці з’ясували, що зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння, коли вийшов до дітей

Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв по дітях у Новій Одесі.

Про це 10 вересня повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

«Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу», - заявили в поліції.

Зазначається, що 12-річний хлопчик, який був травмований внаслідок стрілянини, знаходиться у медичному закладі, його стан медики оцінюють як тяжкий. Двох інших дітей відпущено на амбулаторне лікування.

Зловмисник також находиться у лікарняному закладі.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за скоєння хуліганських дій та за появу у громадських місцях у стані сп’яніння. Також встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, коли вийшов до дітей, які грались неподалік його дому, та почав стріляти.

Нагадаємо, ввечері 9 вересня до Новоодеського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що 68-річний місцевий мешканець стріляв по дітях, які гралися на вулиці. Внаслідок чого були травмовані 12-річний хлопчик та дві дівчинки віком 9-ти та 5-ти років. Зловмисник також отримав тілесні ушкодження у вигляді поранення руки.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п.1.2 ч. 2 ст. 115 КК України «Замах на умисне вбивство», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.