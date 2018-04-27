Обстріл Донецької фільтрувальної станції: поранених працівників виписали з лікарні

Причина обстрілу бойовиками машини співробітників станції не зрозуміла

Серед п’ятьох поранених унаслідок обстрілу співробітників Донецької фільтрувальної станції, чотирьох вже виписали з лікарні. Ще один залишається у шпиталі через проблему з рукою. Про це Громадському повідомив виконувач обов’язків гендиректора комунального підприємства «Вода Донбасу» Олександр Євдокімов. «Лікування у



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Бойовики обстріляли працівників Донецької фільтрувальної станції

Причина обстрілу бойовиками машини співробітників станції не зрозуміла

Серед п’ятьох поранених унаслідок обстрілу співробітників Донецької фільтрувальної станції, чотирьох вже виписали з лікарні. Ще один залишається у шпиталі через проблему з рукою.

Про це Громадському повідомив виконувач обов’язків гендиректора комунального підприємства «Вода Донбасу» Олександр Євдокімов.

«Лікування у них безоплатне. Четверо вже виписані: двох одразу виписали, ще двох пізніше. Один поки залишається на лікуванні через проблеми з рукою. Поки не знаю, скільки ще він буде у лікарні», — сказав Євдокімов.

Він наголосив, що причина обстрілу бойовиками машини співробітників станції не зрозуміла, адже усі робочі авто мають спеціальні позначки.

«Наші авто, які їздять на фільтрувальну станцію, позначені знаками та написами. Процедура (приїзду співроібітників –ред.) щоденна та звична, і вони (бойовики – ред.) про це знають. Тому причина обстрілу нам не зрозуміла», — пояснив Євдокімов.

В.о. гендиректора «Вода Донбасу» також додав, що радше б сторони конфлікту припинили бойові дії у районах ДФС, адже від постачання води Донбаського водоводу та Донецької фільтрувальної станції залежать понад мільйон людей.

Нагадаємо, Донецька фільтрувальна станція остаточно зупинила роботу у середу, 18 квітня. Разом із нею припинено подачу води у шість населених пунктів Донецької області. Зокрема припинено подачу питної води в Авдіївку, частково Донецьк і Ясинувату, в селище Червоний Партизан, села Крута Балка і Верхньоторецьке.

Мешканцям Авдіївки організують підвезення води через зупинку фільтрувальної станції.

Раніше, 17 квітня 2018 року, на Донбасі під обстріл потрапив автобус, який перевозив співробітників Донецької фільтрувальної станції. П'ятеро співробітників компанії поранені, один з них перебуває у важкому стані. Наразі поранені перебувають у лікарні міста Ясинувата.

Нагадаємо, раніше співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл зі стрілецької зброї. В результаті обстрілу було пошкоджено автомобіль, кулі пробили радіатор.