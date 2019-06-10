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    Обстріл під Новолуганським: двоє поранених бійців у тяжкому стані в Дніпрі

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    Обстріл під Новолуганським: двоє поранених бійців у тяжкому стані в Дніпрі
    Фото: Facebook Операції об'єднаних сил

    В одного пораненого пробита легеня, у другого – численні осколкові поранення

    Після обстрілів у Новолуганському Донецької області до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі доправили 10 поранених військових.

    Про це у понеділок повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інформацію головного лікаря лікарні Сергія Риженка.

    Риженко розповів, що поранені надійшли 7 червня санітарною авіацією. Найважчих поранених прооперували на вихідних.

    За словами лікаря, двоє з десяти бійців зараз у тяжкому стані. В одного пробита легеня, у другого – численні осколкові поранення.

    Решта бійців у стані середньої тяжкості, вони отримали мінно-вибухові поранення та контузії. У понеділок п’ятеро з них поїдуть на похорон бойового товариша Дмитра Пругла з Полтави, загиблого під Новолуганським 7 червня.

    Як відомо, 7 червня після опівночі бойовики відкрили артилерійський вогонь по позиціях підрозділів Національної гвардії в районі Новолуганського. Внаслідок цього обстрілу загинули двоє військовослужбовців, 11 бійців отримали бойові травми і поранення різної тяжкості.

    В МВС заявили, що внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі загинули двоє бійців Національної гвардії «Азов» (в/ч 3057) на позивні «Круглий» та «Максон».

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