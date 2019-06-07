Обстріл поблизу Новолуганська: число поранених українських бійців зросло до 11



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Як тільки ворожа батарея виявила себе вогнем, було негайно застосовано вогневі засоби ураження у відповідь, повідомив командувач Об'єднаних сил Олександр Сирський

Станом на 16:00 п’ятниці, 7 червня, до шпиталю поступили ще троє військовослужбовців, які постраждалі внаслідок нічного обстрілу позицій Об’єднаних сил поблизу Новолуганська.

Про це повідомляється у Facebook штабу Операції об’єднаних сил.

«Сьогодні вночі ворог підступно обстріляв наші позиції, внаслідок чого загинуло двоє воїнів та 11 бійців отримали бойові травми та поранення різної важкості. Ми маємо беззаперечні докази застосування ворогом артилерії 122 мм, забороненої Мінськими домовленостями», - заявив командувач Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Олександр Сирський.

Він підкреслив, що як тільки ворожа батарея виявила себе вогнем, об’єднаними силами було негайно застосовано вогневі засоби ураження у відповідь.

Раніше в штабі ООС повідомили, що восьмеро українських бійців, поранених під час нічного артобстрілу позицій ООС під Новолуганським, спеціальними медичними автомобілями були оперативно доправлені до військово-лікувальної установи.

Нагадаємо, упродовж 7 червня ситуація на Донбасі загострилася, внаслідок обстрілів бойовиків двоє українських військових загинули, ще восьмеро дістали поранення.

В МВС заявили, що внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі загинули двоє бійців Національної гвардії «Азов» (в/ч 3057) на позивні «Круглий» та «Максон».

Президент Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів в ніч проти 7 червня, внаслідок яких двоє українських військових загинули, а восьмеро отримали поранення, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.