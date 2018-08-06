Обвинуваченого у державній зраді Муравицького облили зеленкою



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Василь Муравицький

Журналісту залишили запобіжний захід у формі домашнього арешту

В Житомирі обвинуваченого у державній зраді місцевого журналіста Василя Муравицького після судового засідання облили зеленкою.

Про це Громадському повідомив адвокат журналіста Андрій Гожий.

За його словами, Муравицького вдарили у спину та облили зеленкою.

Праворадикальна організація «С14 Житомир» оприлюднила відео, на якому активісти запитують у Муравицького: «Василю, ви хворіли на вітрянку?».

Адвокат повідомив, що до будівлі суду викликали поліцію. Гожий планує звернутися до міжнародних організацій через напад на журналіста Муравицького, зокрема до ООН та Amnesty International.

6 серпня Корольовський районний суд Житомира переглядав зміну запобіжного заходу для Муравицького. Прокурор вимагав взяти його під варту, захист пропонував залишити домашній арешт.

В результаті суд вирішив залишити запобіжний захід у формі домашнього арешту.

Нагадаємо, Василя Муравицького, якого підозрюють у державній зраді, арештували у серпні 2017 року. В СБУ заявили, що журналіст із 2014 року активно публікував антиукраїнські матеріали та коментував події в Україні для проросійських ЗМІ. Муравицькому загрожує до 15 років позбавлення волі.