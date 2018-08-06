  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Обвинуваченого у державній зраді Муравицького облили зеленкою

    • Розсилка
    Василь Муравицький - Обвинуваченого у державній зраді Муравицького облили зеленкою
    Василь Муравицький

    Журналісту залишили запобіжний захід у формі домашнього арешту

    В Житомирі обвинуваченого у державній зраді місцевого журналіста Василя Муравицького після судового засідання облили зеленкою.

    Про це Громадському повідомив адвокат журналіста Андрій Гожий.

    За його словами, Муравицького вдарили у спину та облили зеленкою.

    Праворадикальна організація «С14 Житомир» оприлюднила відео, на якому активісти запитують у Муравицького: «Василю, ви хворіли на вітрянку?».

    Адвокат повідомив, що до будівлі суду викликали поліцію. Гожий планує звернутися до міжнародних організацій через напад на журналіста Муравицького, зокрема до ООН та Amnesty International.

    6 серпня Корольовський районний суд Житомира переглядав зміну запобіжного заходу для Муравицького. Прокурор вимагав взяти його під варту, захист пропонував залишити домашній арешт.

    В результаті суд вирішив залишити запобіжний захід у формі домашнього арешту.

    Нагадаємо, Василя Муравицького, якого підозрюють у державній зраді, арештували у серпні 2017 року. В СБУ заявили, що журналіст із 2014 року активно публікував антиукраїнські матеріали та коментував події в Україні для проросійських ЗМІ. Муравицькому загрожує до 15 років позбавлення волі.

    Читайте також
    суд арешт напад Житомир активісти Amnesty International журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ