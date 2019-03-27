Очільник армії Алжиру підтримав народні протести



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Керівник штабу Збройних сил Алжиру Ахмед Гаед Салах підтримав народні протести

Глава Генерального штабу збройних сил Алжиру закликає оголосити президента країни Абделазіза Бутефліка нездатним виконувати свої обов'язки

Начальник штабу Збройних сил Алжиру Ахмед Гаед Салах у вівторок, 26 березня, заявив, що алжирський президент Абдельазіз Бутефліка повинен залишити свою посаду. На думку Салаха, вимоги демонстрантів, які вже близько місяця виходять на масові протести проти Бутефліки, є законними.

Виступаючи на телебаченні, начальник штабу оголосив, що шлях виходу з політичної кризи полягає в застовуванні «статті 102 Конституації», яка передбачає оголошення президента недієздатним через хворобу. «Має бути ухвалене рішення, яке забезпечить вихід з кризи та стане відповіддю на законні вимоги алжирського народу. Це рішення передбачене конституцією, її 102-ю статтею», - заявив керівник алжирської армії під час телезвернення, інформує агенція dpa.

Згідно з конституцією Алжира, в разі відставки президента його обов'язки протягом щонайменше 45 днів виконуватиме голова верхньої палати пардаменту - Абделькадер Бенсалах.

Нагадаємо, що чинний президент Бутефліка, який керує країною із 1999 року, пообіцяв не брати участь в нових виборах, проте відмовився піти у відставку. Замість цього 82-річний лідер Алжиру відтермінував вибори президента на невизначений термін і пообіцяв прийняти нову конституцію.

Нагадаємо, що в Алжирі президентські вибори, які повинні були відбутися 18 квітня 2019 року, перенесли у відповідь на масові протести.

Слід зазначити, що 3 березня Конституційна рада прийняла документи Бутефліки для реєстрації його кандидатом на президентських виборах, які раніше були заплановані на 18 квітня. При цьому ще в 2016 році в Алжирі була проведена конституційна реформа, яка відновила обмеження президентських повноважень двома термінами по п’ять років, зняте на користь Бутефліки в 2008 році. Ця поправка робить продовження мандата Бутефліки неконституційним в принципі.

Джерело: Українська служба DW