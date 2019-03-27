Очільник армії Алжиру підтримав народні протести
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Глава Генерального штабу збройних сил Алжиру закликає оголосити президента країни Абделазіза Бутефліка нездатним виконувати свої обов'язки
Начальник штабу Збройних сил Алжиру Ахмед Гаед Салах у вівторок, 26 березня, заявив, що алжирський президент Абдельазіз Бутефліка повинен залишити свою посаду. На думку Салаха, вимоги демонстрантів, які вже близько місяця виходять на масові протести проти Бутефліки, є законними.
Виступаючи на телебаченні, начальник штабу оголосив, що шлях виходу з політичної кризи полягає в застовуванні «статті 102 Конституації», яка передбачає оголошення президента недієздатним через хворобу. «Має бути ухвалене рішення, яке забезпечить вихід з кризи та стане відповіддю на законні вимоги алжирського народу. Це рішення передбачене конституцією, її 102-ю статтею», - заявив керівник алжирської армії під час телезвернення, інформує агенція dpa.
Згідно з конституцією Алжира, в разі відставки президента його обов'язки протягом щонайменше 45 днів виконуватиме голова верхньої палати пардаменту - Абделькадер Бенсалах.
Нагадаємо, що чинний президент Бутефліка, який керує країною із 1999 року, пообіцяв не брати участь в нових виборах, проте відмовився піти у відставку. Замість цього 82-річний лідер Алжиру відтермінував вибори президента на невизначений термін і пообіцяв прийняти нову конституцію.
Нагадаємо, що в Алжирі президентські вибори, які повинні були відбутися 18 квітня 2019 року, перенесли у відповідь на масові протести.
Слід зазначити, що 3 березня Конституційна рада прийняла документи Бутефліки для реєстрації його кандидатом на президентських виборах, які раніше були заплановані на 18 квітня. При цьому ще в 2016 році в Алжирі була проведена конституційна реформа, яка відновила обмеження президентських повноважень двома термінами по п’ять років, зняте на користь Бутефліки в 2008 році. Ця поправка робить продовження мандата Бутефліки неконституційним в принципі.
Джерело: Українська служба DW