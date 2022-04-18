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    Очільник Львівщини показав наслідки ракетних ударів по обласному центру (фото)

    Унаслідок ракетного удару по львівській СТО загинули люди&nbsp; - Очільник Львівщини показав наслідки ракетних ударів по обласному центру (фото)
    Унаслідок ракетного удару по львівській СТО загинули люди 
    фото: Максим Козицький / Telegram

    Усюди – зруйновані будівлі, пошкоджені автівки та тіла загиблих

    Під час вранішнього обстрілу передмість Львову ракети зруйнували СТО, понівечили автівки та вбили кількох людей. Наслідки ракетної атаки показав на фото голова Львівської ОВА Максим Козицький.

    «Спалені та пошкоджені десятки машин, вибиті вікна. Виникає одне запитання: чим оркам загрожувала станція технічного обслуговування», – написав Козицький.

    Він додав, що внаслідок атаки постраждали робітники станції технічного обслуговування, які звично вийшли зранку на роботу та лагодили автівки.

    На місці обстрілу протягом дня працювали медики та рятувальники.Окрім допомоги пораненим, вони забирали з місця інциденту тіла загиблих.

    Очільник Львівщини повідомив про наслідки ранкової ракетної атаки
    Очільник Львівщини повідомив про наслідки ранкової ракетної атаки

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    Очільник Львівщини показав наслідки ракетних ударів по обласному центру (фото)
    Очільник Львівщини показав наслідки ракетних ударів по обласному центру (фото)
    Очільник Львівщини показав наслідки ракетних ударів по обласному центру (фото)
    Очільник Львівщини показав наслідки ракетних ударів по обласному центру (фото)
    Очільник Львівщини показав наслідки ракетних ударів по обласному центру (фото)
    Очільник Львівщини показав наслідки ракетних ударів по обласному центру (фото)
    фото: Максим Козицький / Telegram

    Нагадаємо, під час ракетних ударів по Львову поранення отримав трирічний хлопчик.

    Разом із батьками дитина приїхала з Харкова, який постраждав від атаки російських військових одним із перших.

    Теги: росія війна Львів смерть
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    Очільник Львівщини показав наслідки ракетних ударів по обласному центру (фото)