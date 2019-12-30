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    Очільник «Укрзалізниці» Кравцов йде з посади

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    Кравцов просить наглядову раду&nbsp;&laquo;Укрзалізниці&raquo; розглянути його звільнення - Очільник «Укрзалізниці» Кравцов йде з посади
    Кравцов просить наглядову раду «Укрзалізниці» розглянути його звільнення

    Кравццов переходить на «роботу в публічному державному секторі»

    Голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов оголосив про те, що на початку 2020 року піде з посади.

    Відповідну заяву Кравцова оприлюднила пресслужба УЗ.

    «Останнім часом точилось багато розмов щодо начебто конфлікту «Укрзалізниці» та Міністерства інфраструктури. Але ми командні гравці з єдиною важливою метою - покращення стану «Укрзалізниці» і бажанням ефективної розбудови української інфраструктури. А це унеможливлює будь-які конфлікти і лишає місце виключно конструктивним відносинам.  Вже на початку 2020-го року, після розгляду мого звернення на засіданні Наглядової Ради щодо припинення контракту в зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі, я впевнений, що залізнична родина залишиться близькою для мене», — йдеться у повідомленні.

    Більше подробиць і коментарів глава «Укрзалізниці» пообіцяв розкрити після прийняття всіх формальних рішень.

    Він також зазначив, що за останні роки трансформація «Укрзалізниці» стала однією з найбільш масштабних серед державних компаній, і підкреслив, що далі залізничну компанію чекає перехід на новий рівень.

    Як повідомлялося, Кабмін призначив Кравцова головою правління «Укрзалізниці» в січні 2019 року. Офіційний термін контракту з Кравцовим закінчується в 2021 році.

    Кабмін Укрзалізниця відставка
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