У столиці різко зросла кількість нових хворих на коронавірус і померлих

Щодня до лікарень столиці шпиталізують кілька десятків хворих на коронавірус і з підозрою на недугу

За останню добу в Україні найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві

За минулу добу, 19 липня, у Києві коронавірус виявлено у 228 людей. Це на 146 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 18 липня було 82 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 216 959 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 207 750 осіб (за добу 19 липня – 203)

померли 5 221 особа (за добу – 4)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127 978 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 6 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 12 осіб

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 124 683 особи (за добу 19 липня – 5)

померли 2 760 людей (за добу – 1)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 245 275 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 19 липня зафіксовано 598 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.

Нагадаємо, за добу 18 липня в Києві було виявлено 82 хворих на коронавірус.

Станом на 19 липня від початку вакцинальної кампанії проти Covid-19 у Києві найбільша кількість щеплених у країні – 597 890 щеплень. Першу дозу вакцини вже отримали 399 333 осіб, другу – 198 557. Зокрема, за останній тиждень вакциновано 113 160 осіб

Із 16 липня мешканці Києва від 60 років та старші мають можливість, окрім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти Covid-19.