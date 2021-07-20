За дві хвилі Covid-19 додатково померло 95 тис. осіб – аналітик

За дві хвилі коронавірусу ми втратили 95 тисяч осіб в додатковій смертності

Вчора Держстат опублікував дані по статистиці смертей в Україні за травень 2021 року. Про це на сторінці в Facebook написав Євгеній Істребін.

«У травні померло – 57293 людини. Порівняно з травнем 2020 року, зростання склало + 28,2%. Якщо порівнювати з п’ятирічною середньою 2016-2020 років, зріст буде + 14,5%», – розповів аналітик.

Він додав, що з початку року за п’ять місяців померло – 299 964 людини.

«Якщо порівнювати з 2020 зростання + 25%. Якщо порівнювати з п’ятирічною середньою 2016-2020 років, зростання складе + 20%», – уточнив Істребін.

«Я не хочу сперечатися, що і з чим порівнювати. Я вважаю коректно порівняння з п’ятьма попередніми роками. Якщо використовувати такий порівняльний метод, то за дві хвилі коронавірусу ми втратили 95 тис. осіб в додатковій смертності», – акцентував увагу Істребін.

Хвиля вересень 2020 – січень 2021 – 48 тисяч додаткових смертей.

Хвиля лютий 2021 – травень 2021 – 47 тисяч додаткових смертей.

Нагадаємо, що Державна служба статистики повідомила, що населення України на 1 червня 2021 року склало 41 млн 408,2 тис.осіб, що на 377,6 тис., або на 0,9% менше, ніж роком раніше. Число померлих в Україні в травні 2021 року склало 57,29 тис., що на 28,2% більше, ніж в травні 2020 року.

Додамо, що раніше аналітик повідомляв, що лише чотири відсотки українців, старших за 80 років, отримали дозу вакцини від коронавірусу. Повністю вакциновані з них 1,87%. Водночас саме ця група населення має найвищий ризик госпіталізації – він складає 51%. Водночас рівень летальності – 17%.

Також Євген Істребін на своїй сторінці у Facebook повідомляв, що інцидентність серед молодих громадян майже досягла піку січня, коли вирував варіант «Альфа», а в деяких молодих групах рівень захворюваності навіть перевищив січневий.

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