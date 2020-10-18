Один флакон – 40 тис. грн. МОЗ вніс до протоколу лікування Сovid-19 «дуже ефективні ліки»



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Також, Сергій Федоренко детальніше розповів про препарат і наскільки він критично необхідний для лікування хворих на Covid-19

Директор Львівської інфекційної лікарні: ці ліки призначають у надзвичайно важких, критичних випадках

Керівник Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко розповів про зміни в національному протоколі лікування коронавірусної хвороби. В інтерв’ю «Главкому» медик зазначив, що до протоколу внесли дуже ефективний препарат, який допомагає вилікувати тяжких пацієнтів.

«Лише останнім часом було два перегляди національного протоколу із внесенням змін, розширенням переліку препаратів, але тут є нова проблема. Є постанова Кабміну, яка дозволяє керівникам лікувальних закладів на період пандемії Covid-19 здійснювати закупівлю препаратів, які внесені до національного протоколу, без проведення відповідних тендерних закупівель. Так от, наприклад, після останніх змін до протоколу був внесений препарат «Актемра», надзвичайно ефективний. Він зупиняє цитокіновий шторм (сильна і нерозбірлива реакція імунної системи на інфекцію) і значно покращує стан хворого. Але за кошти бюджету цей препарат закупити практично неможливо. Ціна такого препарату є достатньо високою для пересічного українця, тому я можу просто констатувати: МОЗ вносить періодично зміни до протоколу, ці зміни базуються на світових практиках лікування «ковіду» з адаптацією до умов охорони здоров’я України», – пояснив медик.

Вартість однієї дози препарату «Актемра» в аптеках Києва вражає. Дані ресурсу Таблетки.ua

Також, Сергій Федоренко детальніше розповів про препарат і наскільки він критично необхідний для лікування хворих з коронавірусною інфекцією.

«У межах протоколу можна змінювати ліки, які призначаються пацієнтові, заміщувати їх вітчизняними препаратами. Я, як практикуючий лікар з багаторічним досвідом, не бачу якоїсь такої надзвичайної проблеми з препаратами, які внесені до національного протоколу і з їхнім забезпеченням. Протокол має рекомендаційний характер, там врахований кращий світовий досвід, але безпосередньо за лікування конкретного хворого відповідає лікар, який його лікує. Підхід лікаря до пацієнта повинен бути індивідуальним, творчим, з усвідомленням відповідальності за здоров’я хворого. Якщо так є, то безсумнівно, можна вийти із ситуації, надати допомогу в повному обсязі», – каже медик.

Крім того, Федоренко зазначив, що внесений препарат призначають у дуже тяжких випадках та розповів скільки потрібно флаконів, щоб забезпечити хворого.

«Його призначають у надзвичайно важких, критичних випадках. Ми, наприклад, використали за весь час його лише один раз. Рідні пацієнта мали можливість його придбати. Тобто це не є препарат першої необхідності, він використовується надзвичайно рідко. Але без сумніву добре те, що він дозволений до застосування. У практиці нашої лікарні ми використали два флакони за два дні. А взагалі практика свідчить, що один флакон потрібен на 2-3 дні. Підкреслю, що його використовують, коли пацієнт у дуже важкому стані», – наголосив медик.

Як відомо, адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 грудня. Уряд оприлюднив постанову про продовження карантину.

До слова, в Україні офіційно запрацювали онлайн-аптеки та доставка ліків.

Крім того, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, скільки приблизно коштує лікування одного хворого з важким перебігом коронавірусу.