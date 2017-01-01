Один з найбільших британських банків відмовився від антивірусу «Лабораторії Касперського»

Банк Barclays прийняв рішення відмовитись від програм в якості запобіжного заходу

Один з найбільших британських банків Barclays вирішив більше не пропонувати своїм клієнтам як бонус безкоштовний антивірус «Лабораторії Касперського». Це рішення прийнято після попередження, адресованого урядовим відомствам, про те, що користуватися російським програмним забезпеченням може бути небезпечно. У суботу банк розіслав 290



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Банк Barclays

Банк Barclays прийняв рішення відмовитись від програм в якості запобіжного заходу

Один з найбільших британських банків Barclays вирішив більше не пропонувати своїм клієнтам як бонус безкоштовний антивірус «Лабораторії Касперського». Це рішення прийнято після попередження, адресованого урядовим відомствам, про те, що користуватися російським програмним забезпеченням може бути небезпечно.

У суботу банк розіслав 290 тисячам своїх клієнтів електронні листи, в яких йдеться про те, що це рішення прийнято в якості запобіжного заходу. При цьому клієнтів, що вже користуються антивірусом «Лабораторії Касперського», банк запевнив, що вони можуть продовжувати це робити і надалі.

У листі банку, зокрема, говориться: «Уряд Об’єднаного Королівства рекомендував ... видалити все російське програмне забезпечення з систем, які класифікуються як секретні і вище».

«В якості запобіжного заходу ми прийняли рішення більше не пропонувати програмне забезпечення «Лабораторії Касперського» нашим новим клієнтам», - відзначили в Barclays.

«Однак ніщо не вказує на те, що клієнтам необхідно припинити використовувати програми «Лабораторії Касперського» ... На даному етапі вам немає необхідності робити будь-які заходи. Важливо продовжувати захищати себе за допомогою антивірусних програм», - радить банк.

Всі 290 тисяч людей, які отримали лист Barclays, - це клієнти, які користуються послугами банку онлайн і в останні 10 років завантажили собі програми «Лабораторії Касперського» в якості річної безкоштовної пробної версії.

Представник «Лабораторії Касперського» заявив, що компанія розчарована рішенням банку відмовитися від її послуг.

Нагадаємо, Національний центр кібербезпеки Великої Британії заборонив відомствам, відповідальним за національну безпеку, використовувати антивірус «Лабораторії Касперського».

Джерело: BBC