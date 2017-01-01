Спецвідомствам Британії заборонили використовувати антивірус Касперського

У Британії вважають, що «Лабораторія Касперського» становить загрозу на тлі зростання спроб Росії шпигувати за країнами Заходу

Національний центр кібербезпеки Великої Британії заборонив відомствам, відповідальним за національну безпеку, використовувати антивірус «Лабораторії Касперського». Про це повідомляє Financial Times. Іншим міністерствам дана відповідна рекомендація. Як зазначає видання, центр кібербезпеки розіслав у всі британські



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Один з офісів «Лабораторії Касперського»

У Британії вважають, що «Лабораторія Касперського» становить загрозу на тлі зростання спроб Росії шпигувати за країнами Заходу

Національний центр кібербезпеки Великої Британії заборонив відомствам, відповідальним за національну безпеку, використовувати антивірус «Лабораторії Касперського».

Про це повідомляє Financial Times.

Іншим міністерствам дана відповідна рекомендація.

Як зазначає видання, центр кібербезпеки розіслав у всі британські міністерства лист, у якому керівників попередили про те, що програмне забезпечення «Лабораторії Касперського» становить загрозу на тлі зростання спроб Росії шпигувати за країнами Заходу.

«У разі ж, якщо інформація пов'язана з питаннями національної безпеки, слід не використовувати російський антивірус», - йдеться в листі, підписаному керівниками розвідувальної служби MI5.

У середині листопада стало відомо, що британські спецслужби побоюються, що ФСБ може використовувати програмне забезпечення «Лабораторії Касперського» для шпигунства за членами уряду країни

Нагадаємо, у вересні Сенат США схвалив норму, що забороняє американським федеральним відомствам використовувати програмне забезпеченняросійської компанії «Лабораторія Касперського», проти якої ведеться розслідування ФБР на предмет можливих зв'язків з російськими службами безпеки.

Відомство направило відповідну директиву, яка наказує припинити використання інформаційних продуктів компанії з Росії.

Джерело: РБК-Україна