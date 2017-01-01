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    Один зі звільнених в Індії українських моряків повертається додому

    За інформацією МЗС, моряк повернеться в Україну 2 грудня
    Український моряк, затриманий 2013 року в Індії разом з іншими членами екіпажу судна Seaman Guard Ohio, 2 грудня повернеться додому. Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Павло Клімкін. «Два місяці тому під час візиту до Індії домовилися про звільнення утримуваних з 2013-го українців-членів екіпажу судна
    • Сьогодні, 03:17
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    <p>Членів екіпажу корабля Seaman Guard Ohio затримали в Індії у 2013 році</p>

    Членів екіпажу корабля Seaman Guard Ohio затримали в Індії у 2013 році

    За інформацією МЗС, моряк повернеться в Україну 2 грудня

    Український моряк, затриманий 2013 року в Індії разом з іншими членами екіпажу судна Seaman Guard Ohio, 2 грудня повернеться додому.

    Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Павло Клімкін.

    «Два місяці тому під час візиту до Індії домовилися про звільнення утримуваних з 2013-го українців-членів екіпажу судна «Seaman Guard Ohio». Один із них вже завтра повертається до України»,  - написав міністр.

    Нагадаємо, індійський суд у понеділок, 27 листопада, звільнив з-під варти 35 членів екіпажу американського судна, затриманого ще в 2013 році в територіальних водах Індії.

    Правоохоронці звинуватили екіпаж у незаконному перевезені зброї.

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