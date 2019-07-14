Одногрупник Путіна з інституту КДБ розказав, хто такий Медведчук і що він радить президенту РФ



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Однокурсник Путіна: Медведчук – це агент-вербувальник Фото «Гордон»

Поради, які Медведчук дає Путіну, часто призводять до зворотних результатів, але як агент-інформатор Медведчук безцінний, - Юрій Швець

Одіозний політик Віктор Медведчук - це агент КДБ зі студентських часів під оперативним псевдонімом «Соколовський» і людина, яка отримала нові можливості відтоді, як стала кумом президента РФ Путіна. Про це сказав аналітик, в минулому радянський розвідник і однокурсник Путіна з інституту КДБ Юрій Швець.

«На території України він підміняє собою всі резидентури спецслужб РФ... Вони Кремлю не потрібні, поки в Україні є Медведчук. Він виконує колосальний обсяг агентурної роботи. Це джерело найважливішої політичної інформації про ситуацію в країні. Причому, з огляду на коло його зв'язків, це найцінніша інформація», - зазначив він.

Швець також зауважив: «На щастя, поради, які він дає Путіну, часто призводять до зворотних результатів, але як агент-інформатор Медведчук безцінний».

Однокурсник Путіна також зауважив, що Медведчук – «це агент-вербувальник». «Він вербує людей які агентів Кремля. Судячи з його майже тріумфального повернення в Україну, в цій справі він домігся великих успіхів. Ось як він за останні декілька років проник на ринок нафтопродуктів України? Хто його туди пустив і на яких умовах? Хто йому дав можливість захопити розкручені телеканали? Як це сталося, якщо в Україні йде війна проти агресора, агентом якого він є?! Дайте відповідь на ці питання, і ви дізнаєтеся про завербованих Медведчуком агентів», - додав він.

«Нарешті, це важливий канал реалізації активних заходів Кремля, які він транслює через підконтрольні телеканали», - закінчив свою характеристику Медведчука Швець.

Як відомо, Віктор Медведчук балотується до Верховної Ради у списку партії «Опозиційна платформа – За життя» під прохідним номером три.